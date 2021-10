Suzano abre inscrições para o Programa de Estágio 2022

A Suzano está com as inscrições abertas para o Programa de Estágio 2022 até o dia 04 de outubro, segunda-feira. Conhecido como “Raízes do Futuro”, o programa será voltado para os estudantes com graduação prevista entre dezembro de 2022 e dezembro de 2023.

Ao todo, serão mais de 200 vagas para atuar nas áreas Florestal, Industrial e Corporativa da companhia, nas cidades de Campinas, São Paulo, Jacareí, Itapetininga, Limeira, Suzano e Santos, todas no estado de São Paulo; Aparecida do Taboado, Três Lagoas e Ribas do Rio Pardo, no Mato Grosso do Sul; Aracruz e Cachoeiro do Itapemirim, ambas no Espírito Santo; Açailândia e Imperatriz, no Maranhão; Belém, no Pará; Maracanaú, no Ceará; e Mucuri, na Bahia.

A Suzano acredita na diversidade como pilar de inovação, por isso serão aceitos todos os cursos e instituições de Ensino Superior, além de não ser obrigatório o conhecimento de um segundo idioma.

A previsão é que os novos talentos iniciem o estágio na companhia em fevereiro de 2022. Até lá, o processo de seleção será realizado em formato 100% on-line, considerando três etapas principais: inscrições e avaliações, desafio online com cases de negócio, além de entrevistas finais de seleção.

Além de um plano de desenvolvimento diferenciado, o Programa de Estágio da Suzano também oferece benefícios como bolsa auxílio compatível com o mercado, carga horária flexível – 30 ou 40 horas semanais –, assistência médica e seguro de vida, vale-refeição ou refeitório nas unidades industriais, vale-transporte ou fretados nas unidades industriais, GymPass (apenas nas unidades do Escritório Faria Lima e São Bernardo do Campo), além de bolsa desafio, que é uma iniciativa vinculada ao desempenho e ao projeto do estagiário.

“O Programa de Estágio da Suzano é uma excelente oportunidade para jovens que estão em busca do aprendizado contínuo e protagonismo em suas carreiras. A inovação faz parte do nosso DNA e, por isso, nós queremos talentos que tenham espírito inovador, que contribuam para estarmos cada vez mais presentes na vida de mais de 2 bilhões de pessoas ao redor do mundo, gerando e compartilhando valor”, afirma Luiza Xavier, Gerente de Gente e Gestão da Suzano.

Para se inscrever no Programa de Estágio 2022, basta acessar o site da Cia de Talentos: grupociadetalentos.com.br/estagiosuzano20221