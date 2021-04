Suzano abre inscrições do Programa de Estágio

A Suzano, uma das melhores empresas para trabalhar no Brasil pelo Great Place to Work (GPTW), abre as inscrições para seu Programa de Estágio. Ao todo, serão disponibilizadas 60 vagas para estudantes com graduação prevista entre junho de 2022 e junho de 2023.

Para fortalecer a diversidade em seus programas, a companhia aceitará inscrições de estudantes de curso Superior em todas as áreas de atuação e não exigirá a obrigatoriedade de um segundo idioma, exceto para vagas pontuais que atuam diretamente com mercado externo. O processo será 100% on-line e contará com três etapas principais: inscrições (março/abril), avaliação (abril), além de dinâmica de grupo e etapa final, a serem realizadas em maio.

As vagas são para suas Unidades em Aracruz e Cachoeiro do Itapemirim, ambas no Espírito Santo; São Paulo, Jacareí, Itapetininga, Limeira e Suzano, todas no Estado de São Paulo; Imperatriz (Maranhão); Três Lagoas (Mato Grosso do Sul); Mucuri (Bahia); e Belém (Pará).

Com o início das atividades em agosto, os selecionados e as selecionadas irão atuar em diversas áreas da companhia, como Tecnologia da Informação, Relações Institucionais, Sustentabilidade Institucional, Negócios, Saúde e Segurança, Suprimentos e Logística, Comunicação e Marca, Desenvolvimento Socioambiental, Marketing, Gente e Gestão, além das operações florestais, entre outras.

“No Programa de Estágio Suzano, nós consideramos os talentos com proatividade e que acreditem ao máximo em seu potencial, pois entendemos que é essa determinação que faz a diferença no dia a dia. Ao longo do programa, nós preparamos esses jovens para desenvolver diferentes habilidades a partir da constante troca de experiências, valorizando o perfil empreendedor, e esperamos a cada edição renovar o olhar desses estagiários e estagiárias em direção ao protagonismo em suas carreiras”, afirma Luiza Xavier, gerente de Gente e Gestão da Suzano.

A companhia oferece benefícios como bolsa-auxílio compatível com o mercado, carga horária flexível – entre 30 e 40 horas semanais –, assistência médica e seguro de vida, vale-refeição (ou refeitório nas unidades industriais), vale-transporte (ou fretados nas unidades industriais) – com auxílio combustível na unidade Limeira – GymPass (apenas nas unidades do Escritório Faria Lima – São Paulo – e São Bernardo do Campo – SP), bolsa adicional vinculada ao desempenho e ao projeto do estagiário, além de um plano de desenvolvimento diferenciado.