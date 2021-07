Como ensinar sustentabilidade às crianças

Sustentabilidade e responsabilidade ambiental são temas que vêm ganhando força nos últimos tempos e, em grande parte desses debates e discussões, identifica-se uma preocupação relacionada ao planeta que deixaremos para as gerações futuras. Apesar das práticas sustentáveis de maior impacto serem adotadas pelos adultos como forma de cuidar do meio ambiente e dos recursos naturais, existem meios lúdicos e criativos de abordar o tema com as crianças, de forma a ensiná-las desde cedo sobre a importância de cuidar do planeta.

Dentro de casa



Desenhar e pintar são atividades comuns da primeira infância e podem servir de ferramenta para ensiná-las sobre o cuidado com o meio ambiente. Procure acompanhar os pequenos nesse processo e peça que desenhem árvores, flores, rios e animais enquanto explica a eles, de forma divertida e criativa, sobre a importância deles para o bom funcionamento do meio ambiente e, consequentemente, da vida humana no planeta.

Para as crianças maiores, que já mostram maior interesse por telas e jogos digitais, procure games relacionados a essa temática. Em 2020, a marca de roupas infanto-juvenil Malwee Kids, lançou um jogo virtual chamado ‘Guardiões do Planeta’, com super-heróis robôs que contam com poderes especiais e foram criados para salvar o planeta.

“Cada super-herói tem um poder específico, como o Blue Acqua, o robô limpador das águas e a Lara Plastic, uma sereia robô que recolhe o plástico dos sete mares. É um projeto inovador que une tecnologia, sustentabilidade, moda e diversão”, explica Fernanda Dirttmers, Gerente de Marketing da Malwee Kids. Cada tela do jogo tem um cenário e um personagem diferente correndo contra o tempo para coletar o máximo de resíduo possível da terra, das águas e das florestas.

Fora de casa



Na primeira infância, pequenas atitudes já fazem diferença no desenvolvimento dos pequenos. Descartar o lixo no local correto, por exemplo, já é uma prática que algumas crianças adotam facilmente após assistir os adultos fazendo. Visitar parques, com lagos e bichinhos, também é uma forma de apresentá-los ao meio ambiente como algo positivo, fazendo com que criem um cuidado especial com relação aos recursos naturais.

Já para as crianças maiores é possível falar sobre sustentabilidade por meio do consumo. Conforme o avanço da idade, elas passam a desenvolver vontades por determinados produtos, como brinquedos, tablets e até roupas. Esse cenário é uma ótima oportunidade para ensiná-los sobre consumo consciente, escolhendo marcas ambientalmente responsáveis.

Nesse sentido, a Malwee Kids desenvolveu o Jeans Amigo da Criança. Trata-se de peças em jeans produzidas sem permanganato e outros químicos nocivos na lavanderia. “Esses químicos são comuns no processo de fabricação do jeans, mas podem causar danos irreversíveis ao meio ambiente, pois são tóxicos para a vida aquática. Nós removemos esses produtos do nosso processo de fabricação, mas as peças continuam com o mesmo conforto e estilo de sempre”, afirma Patricia Wagenknecht, Gerente de Produtos da marca.

Doar roupas e brinquedos em bom estado e economizar água ao tomar banho e escovar os dentes são jeitos simples de ensinar as crianças sobre os cuidados com o meio ambiente. Mas para quem prefere fazer isso de um jeito mais divertido, é possível ensiná-los como reutilizar papéis de desenhos e cadernos ou até mesmo criar uma hortinha em casa e ensinar como cultivá-la. Com essas práticas, além de passar um tempo de qualidade com a criançada, os adultos podem mostrar a elas a importância de cuidar dos recursos naturais.

SOBRE A MALWEE KIDS



É cor e diversão para vestir e brincar! Traduz a energia do dia a dia das crianças em uma moda divertida e feita para durar! Nosso jeito Malwee de cuidar dos nossos pequenos, do futuro e do planeta.