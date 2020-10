Suspeito de assédio sexual contra crianças preso na Basílica de Americana

A polícia civil prendeu, nesta sexta-feira, um homem suspeito de assédio sexual contra crianças dentro da Basílica Santo Antônio de Pádua, em Americana. O homem de 32 anos foi denunciado por crianças que conviviam com ele dentro da igreja.

Foi decretada prisão temporária de 30 dias contra o suspeito, que atuava no local como ministro da eucaristia e músico.

De acordo com a delegada responsável pela investigação, o alvo era sempre meninos. As denúncias partiram de mais de uma criança. O homem é solteiro e mora sozinho. Um mandado de busca e apreensão foi expedido e computadores e celulares foram levados da casa do suspeito.