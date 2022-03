Surtou no motel, inundou quarto, deu prejuízo e acabou liberado

Imagem Novo Momento

Um homem de 44 anos foi detido após causar prejuízos no motel ‘Lunn’, em Santa Bárbara d’Oeste, na tarde deste sábado.

De acordo com a polícia militar, equipes foram acionadas para atender uma ocorrência de dano material na Avenida Juscelino K. de Oliveira na tarde de sábado, por volta das 13:30.

Chegando no local, os policiais foram informados pelo proprietário do local que um cliente estaria em surto, danificando diversos objetos. Realizado o contato com o cliente em questão e feita a busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado, porém, ao averiguar o quarto, foram constatado danos em dois vasos de vidro, uma mesa de vidro, além do quarto inundado. O prejuízo e consumo foram avaliados em R$ 465.

O caso foi encaminhado ao Plantão Policial, onde o homem realizou o pagamento devido e acabou liberado.

Com informações Policial Padrão