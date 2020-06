Surpresa em 2016, Nathalia deve puxar Avante 2020

Surpresa das urnas em 2016 mas sem ter uma vaga, a advogada Nathália Camargo se tornou uma das principais promessas para a eleição deste ano. E foi com o pai para o Avante, depois de ter se filiado ao PSDB em 2017, e se tornou a maior aposta para ‘puxar a fila’ dos pré-candidatos a vereador.

MARKETEIRO E PASTOR- Nathália foi candidata a vereadora e recebeu 1.595 votos em 2016 e este ano deve ter apoio maior para bater os votos de 2016 e impulsionar o partido. Ela, junto com o pai, tem como marketeiro o antigo ‘pensador’ do prefeito Omar Najar Chico Rangel e deve ter o apoio da igreja do sogro, um pastor da cidade.

O Avante reuniu os pré-candidatos a vereador esta semana e a ‘palestra’ ficou a cargo de Nathalia e Rangel. O partido afia os cascos para fazer a disputa de novembro.