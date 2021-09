Um dos grandes nomes do varejo alimentício, Antonio Carlos Ascar nasceu com os supermercados brasileiros – e com eles cresceu. A história e as estórias contadas no livro “Supermercados no Brasil: conceitos, história e estórias” são provas disso.

A cada página, o leitor terá acesso ao vasto conhecimento de Ascar, que acompanhou de perto a evolução do setor supermercadista nacional. Do resgate histórico às anedotas sobre o setor, o autor leva o leitor para uma verdadeira imersão ao mundo supermercadista, e aborda mais do que o cenário nacional, mas passa pela evolução do comércio no mundo, pelos formatos pioneiros, como simples mercearias se transformaram em supermercados, bem como o início e expansão de redes no País.

A obra condensa em 216 páginas relatos históricos e imagens que certamente servirão como base de pesquisa para todos que almejam se aprofundar na história do setor supermercadista brasileiro. O autor conta os fatos mais relevantes de cada década, desde o surgimento do primeiro supermercado no Brasil, em 1953, até os inovadores formatos de 2020.

Segundo Antonio Ascar, “é um livro escrito para ser ‘degustado’, pelo seu conteúdo técnico, pelas suas informações históricas e pelas curiosas estórias de pessoas que todos os dias ajudaram a criar esse “surpreendente e maravilhoso mundo dos supermercados”.

Mais do que apenas um livro, é um verdadeiro resgate da memória dos supermercados, com registro de dados, curiosidades, fatos importantes, assim como um panorama de redes internacionais e como algumas se implantaram no Brasil.

Sobre o autor

Antonio Carlos Ascar – Graduado e pós-graduado em Administração de Empresas pela Fundação Getulio Vargas, com especialização em Empreendedorismo na Babson College de Boston (EUA), começou sua carreira, como professor de marketing. Em 1965, aos 24 anos, tornou-se executivo do promissor Grupo Pão de Açúcar, chegando na década de 1980 a diretor responsável por toda a operação de varejo do grupo. Em 1996 fundou sua empresa de consultoria especializada em varejo, a Ascar & Associados. Ao longo de sua vida palestrou, escreveu, publicou livros e inúmeros artigos sobre a história e as principais tendências do universo supermercadista. Há mais de 25 anos tem sua coluna “What’s Up?” na revista SuperHiper, bem como artigos no portal da Abras. São 56 anos de estudo e paixão pelo varejo supermercadista. Essa é a quintessência de seu conhecimento sobre o que ele chama de “maravilhoso mundo supermercadista”, ao qual dedicou a sua vida.

Sobre o livro

Supermercados no Brasil –

Autora: Antonio Carlos Ascar

Editora: Literare Books International

Disponível nas principais livrarias físicas e virtuais