Supermercados ‘desistem’ de agências de Americana

As duas grandes redes de supermercados sediadas em Americana ‘desistiram’ de ter agências de publicidade da cidade. Tanto São Vicente quanto PagueMenos trocaram as agências de Americana por outras de Campinas. Depois de mais de década com agência de Americana, o São Vicente tem agora como ‘dona da conta’ a agência Hagens e o PagueMenos está na Agência Desafio, as duas de Campinas.

As duas redes hoje disputam um mercado que vai bem além do de uma década atrás, apesar de manterem suas bases na região- entre Americana, Santa Bárbara e Nova Odessa.

O PagueMenos avançou para abocanhar mercado em Campinas, Piracicaba e Paulínia e o São Vicente segue pela linha das rodovias Bandeirantes Santos Dumont- Sumaré, Indaiatuba e Itu.