Supermercado online chega pra concorrer com S Vicente e Paguemenos

O jeito tradicional de fazer compras está mudando e, agora, mais 19 municípios de São Paulo fazem parte dessa transformação. É que a shopper.com.br, maior supermercado 100% online do Brasil, chega em novas cidades levando para a população o seu sistema de reabastecimento de itens de consumo doméstico por meio de compras programadas, que já é adotado na capital paulista e é referência nacional. Os municípios que passam a contar com os serviços da Shopper são São Roque, Mairinque, Sorocaba, Votorantim, Itatiba, Louveira, Paulínia, Americana, Sumaré, Nova Odessa, Santa Barbara D’Oeste, Atibaia, Mairiporã, Bragança Paulista, Embu das Artes, Santos, São Vicente, Praia Grande e Arujá.

Com a startup, que trouxe para o Brasil essa inovação no segmento em que atua, a população dessas cidades contam agora com o chamado modelo de compras programadas. Com ela, o consumidor monta sua cesta online com itens de alimentação, higiene, beleza, pets, dentre outros, seleciona o dia de entrega e finaliza sua compra. Nos meses seguintes, o cliente recebe em casa suas compras com praticidade e economia de até 10% em comparação com a forma tradicional de abastecer a despensa no mês. O grande diferencial é que a lista de compras vai ficar salva no site ou app e uma entrega fica pré-agendada para cada mês. A partir de então, o cliente recebe lembretes para caso queira alterar sua lista antes das próximas entregas (ou até alterar a data de entrega, se precisar antecipar, adiar ou pular uma entrega). Além de otimizar tempo, esse modelo permite que a shopper.com.br tenha uma logística muito mais eficiente e, com isso, possa oferecer melhores preços a seus clientes.

Com esse jeito de abastecer a despensa, uma família, que gasta R$ 1.000 por mês com itens de supermercado acaba economizando, na média, R$ 1.200 por ano quando passa a fazer compras pela shopper.com.br. Além de receber uma experiência de qualidade superior, uma vez que não sofre com indisponibilidade de produtos, filas, atrasos e outras agruras inerentes aos modelos de compra mais tradicionais. Fábio Rodas, CEO da Shopper, destaca por que a escolha em atuar nos novos municípios. “Vimos nessas cidades um grande potencial de interesse nos serviços que ofertamos, graças a uma população antenada e que cada vez mais tem buscado novas alternativas de simplificar o dia a dia e novas experiências ao fazer compras de supermercado. Estamos muito felizes em levar essa oportunidade única de acesso à inovação e os nossos diferenciais”, declarou.

Com expectativa de crescer quatro vezes neste ano, crescimento que tem sido uma constante, a shopper.com.br, criada em 2015 em São Paulo pelos sócios Fábio Rodas e Bruna Vaz, espera mais que dobrar sua área de atuação: já programa para até o final deste ano a chegada em mais 60 municípios de São Paulo e, até o começo de 2022, vai atuar também no Rio de Janeiro. Junto com captação de talentos, novas aquisições e aplicação de mais tecnologia, essa expansão faz parte dos objetivos da empresa com o novo investimento de 120 milhões de reais que recebeu de investidores nacionais e estrangeiros neste mês de Maio.

Atualmente, a Shopper atende mais de 1.400 bairros da Grande São Paulo, além de 45 municípios próximos, emprega mais de 500 pessoas e possui mais de 250 mil pessoas cadastradas na plataforma. Dentre os “pure players” (supermercados 100% online), a shopper.com.br é a maior do Brasil.