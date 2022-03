Supermercado de Americana amplia atividades e gera 100 empregos diretos

O prefeito de Americana Chico Sardelli recebeu, na manhã desta terça-feira (15), a visita do empresário Paulo Nakamuta, representando o Supermercado São Judas, que está expandindo os negócios na cidade. O secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Rafael de Barros, também participou do encontro.

Nakamuta exibiu ao prefeito a planta das reformas e ampliação que estão sendo efetuadas na loja matriz, que fica na Avenida de Cillo, que foram iniciadas em fevereiro deste ano com prazo de conclusão para maio, quando a nova loja deverá ser entregue. O empreendimento gerará 100 empregos diretos.

“É sempre uma grande alegria receber a notícia de que as empresas de Americana estão crescendo. Atrair empresas novas é muito importante, mas nosso trabalho também é voltado em fortalecer aquelas que já temos, gerando mais emprego e desenvolvimento para nossa cidade”, afirmou o prefeito Chico Sardelli.

“Americana não tem recebido somente novas empresas e novos investimentos, mas também os empreendimentos já instalados aqui vêm prosperando, e a expansão do Supermercado São Judas é prova disso. A gente fica muito feliz porque Americana é um ambiente próspero para negócios”, destacou o secretário Rafael de Barros.

Segundo Nakamuta, o novo supermercado adotará um atendimento diferenciado, no estilo gourmet e bastante parecido com um empório. Vários setores da loja funcionarão no esquema de autosserviço, no qual o próprio consumidor executa o trabalho que, normalmente, seria realizado por um funcionário, garantindo, dessa maneira, mais autonomia e agilidade. “Além disso, alimentos como carnes e hortifrútis serão adquiridos de produtores locais, garantindo a oferta de produtos sempre frescos”, disse.