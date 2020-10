Superliga Masculina começa neste sábado, com jogos em São Paulo

Foram mais de sete meses de espera. Mas, a partir deste sábado (31), a Superliga masculina de vôlei está de volta. As 12 principais equipes do Brasil começam a corrida para conquistar o troféu da temporada 2020/2021 da principal competição da modalidade no país. Os jogos terão transmissão ao vivo no Canal Vôlei Brasil. A bola já sobe neste sábado (31), a partir das 19h (horário de Brasília), com a partida inaugural entre Ribeirão Preto (SP) e Minas Tênis Clube (MG), no ginásio da Cava do Bosque, na cidade de Ribeirão Preto, no interior paulista. Em razão dos protocolos sanitários para conter a disseminação do novo coronavírus (covid-19), a Superliga não terá presença de público nos estádios, pelo menos até o fim do ano, segundo Renato D’Ávila, superintendente de competições de quadra da Confederação Brasileira de Vôlei (CBV).

Marcos Pacheco, técnico do Ribeirão Preto, falou sobre as mudanças de elenco nos últimos meses, durante live (transmissão ao vivo) de lançamento da Superliga no perfil da Confederação Brasileira de Vôlei (CBV), no Facebook, na última terça-feira (27). “É um grande desafio. Nós tínhamos outras perspectivas para esse ano. Mas, em função dessa nova realidade da pandemia, as coisas não andaram da forma como a gente gostaria. E vamos enfrentar essa Superliga com uma equipe bastante jovem. Temos grandes talentos, sim. Só que a maioria dos atletas não tem experiência em jogos como esses”, disse o comandante do Cavalo, como é conhecida a equipe de Ribeirão Preto (SP).

E logo na primeira rodada, o Cavalo terá pela frente um dos times mais tradicionais do vôlei nacional, o Minas Tênis Clube. Maior vencedora de torneios nacionais, a equipe mineira tem como principal nome para esta temporada o levantador William Arjona, campeão olímpico. “A gente começa o torneio pensando em ir o mais longe possível. É claro que o grande objetivo é o título. Se vamos chegar ou não, só saberemos lá no final. Mas o investimento e o trabalho estão sendo feitos para isso”, afirmou o técnico Nery Tambeiro, também durante a live.

O segundo jogo da noite deste sábado (31) terá início às 21hh30. O Sesi-SP estreia contra o Caramuru Vôlei, do Paraná, no ginásio da Vila Leopoldina, na capital São Paulo (SP). Para esta temporada, o tradicional Sesi vem com uma equipe completamente reformulada. A média de idade do plantel é de apenas 20 anos e nove meses. Inclusive, o técnico. o campeão olímpico Marcelo Negrão, estará estreando à frente de uma equipe na Superliga. Antes de assumir o comando da time principal, Negrão teve uma longa passagem pelas equipes de base do Sesi-SP.

“Quebramos um pouco o gelo no Paulista. Fizemos alguns amistosos e disputamos o Super Oito. Isso foi uma grande bagagem para eles iniciarem bem o campeonato. A Superliga é uma competição longa e o importante é evoluir sempre”, disse o treinador, em depoimento ao site da Confederação Brasileira de Vôlei (CBV).

Já Fábio Sampaio, no comando do time paranaense, acredita que a nova temporada revelará jovens jogadores. “Deve ser uma competição mais nivelada. Muitos times com elenco jovem. Essa Superliga deve revelar muitos novos talentos. Temos a expectativa de fazer um bom papel e o objetivo de ficar entre os oito melhores”, disse o treinador ao site da CBV.

No domingo (01), a rodada segue com o estreante Guarulhos, líder da Superliga B na edição passada, encara o Cruzeiro, no ginásio da Ponte Grande, em Guarulhos (SP), às 21h30. A aposta do time da grande São Paulo está na mescla de veteranos e novos talentos. A manutenção do medalhista olímpico Thiago Alves e as chegadas dos experientes Tiago Barth e Sandro Barbalho são peças importantes na preparação técnica do time.

“Evoluímos bastante durante o Campeonato Paulista, mas nosso foco sempre foi a Superliga. Trabalhamos bastante para fazer uma grande disputa”, disse o capitão Sandro, ex-jogador do Cruzeiro, o primeiro adversário do Guarulhos nesta temporada. Os mineiros vão em busca da sétima conquista da Superliga e novamente com um plantel cheio de estrelas, entre eles destacam-se o retorno do oposto Alan, o ponteiro argentino Facundo Conte e o central Otávio.

A rodada inicial continua na próxima terça (3 de novembro) com mais dois jogos. Em Montes Claros, o América-MG pega o campeão paulista Vôlei Renata, às 19h. Mais tarde, às 21h30, o Uberlândia-MG, também estreante no torneio, joga em casa com o Taubaté- (SP), no estádio Sabiazinho. O último jogo da primeira rodada será em 18 de novembro, entre o Itapetininga-SP e o Blumenau-SC, às 17h, no Ayrton Senna da Silva, no interior paulista.. Essa partida precisou ser adiada pela CBV devido a oito atletas do Itapetininga-SP terem diagnósticos positivos para covid-19. A equipe só pode retornar aos treinamentos nesta semana.

Quanto aos protocolos sanitários, para evitar a propagação da covid-19, serão realizados testes a cada 15 dias. Os atletas que apresentarem resultados positivos deverão ficar em quarentena por dez dias. O time que tiver quatro ou mais atletas, ou dois levantadores infectados, poderá pedir o adiamento da partida.

Programação – 1ª rodada

sábado (31)

19h – Ribeirão Preto (SP) x Minas Tênis Clube (MG), na Cava do Bosque, em Ribeirão Preto (SP)

21h30 – Sesi (SP) x Caramuru Vôlei (PR), na Vila Leopoldina, em São Paulo (SP)

domingo (1º de novembro)

21h30 – Guarulhos (SP) x Cruzeiro (MG), na Ponte Grande, em Guarulhos (SP)

terça-feira (3 de novembro)

19h – América (MG) x Vôlei Renata (SP), no Tancredo Neves, em Montes Claros (MG)

21h30 – Uberlândia (MG) x Taubaté (SP), no Sabiazinho, em Uberlândia (MG)

quarta-feira (18 de novembro)

17h – Itapetininga (SP) x Blumenau (SC), no Ayrton Senna da Silva, em Itapetininga (SP)

