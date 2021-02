SuperBowl XLIV. Novato e veterano lutam para ser Goat

O SuperBowl LV será disputado no próximo domingo no Raymond James Stadium, na cidade de Tampa, Flórida. O jogo entre o Tampa Bay Buccaneers e o Kansas City Chiefs será um dos eventos esportivos mais assistidos do ano. Um encontro que desencadeia paixões e também gera um tsunami de curiosidades, entre elas, previsões extra-desportivas de todo o tipo.

Mas antes, todo mundo quer saber: quem vai ganhar o jogo e o título mais importante do futebol americano? De acordo com a análise de probabilidades da Betfair.net, o Chiefs, atual campeão liderado pelo quarterback Patrick Mahomes, aparece com 61% de chances de vencer. Mas o Buccaneers, com 39% de probabilidade de vitória, já contrariou os prognósticos várias vezes nessa temporada, até tornar-se a primeira equipe a disputar o Super Bowl em seu próprio estádio. Pode Tom Brady, maior jogador do esporte na história, vencer as probabilidades mais uma vez?

Enquanto o jogo não começa, há muitas questões a serem analisadas de acordo com as probabilidades da Betfair.net. Quem será o artista que fará participação especial no show do cantor The Weeknd no intervalo do jogo? E qual será a cor do energético que será derramado no treinador vencedor? Também há especulações sobre o resultado do cara ou coroa no início do jogo, e até sobre a duração do hino que será cantado antes do início do duelo.