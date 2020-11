Sumido, Buonamici quer investigar vereadores de novo

Sumido das redes sociais depois de ter sido cotado (novamente) para ser candidato a prefeito ou a vice em Americana, o promotor Sérgio Buonamici resolveu querer investigar vereadores por ‘troca de favores’ na eleição para presidente da Câmara. Ele foi derrotado na Justiça quando tentou reduzir o número de assessores na Câmara da cidade.

CRIVA E MECHE COM ELE– O inquérito civil foi motivado por denúncias apresentadas pelo candidato a prefeito Luiz Antônio Crivelari, o Major Crivelari (PSL), em depoimentos nos dias 3 de fevereiro e 16 de março deste ano. Na época, no entanto, ele ainda era assessor de gabinete do vereador Marschelo Meche (PSL).

Submergido das redes sociais- antes ao menos compartilhava reportagens de um jornal da cidade- o promotor volta na reta final de campanha instaurando inquérito para investigar o que seria troca troca para a eleição da mesa diretora da Câmara.