Sumida há três semanas, Pandora volta pra casa

A cadela Pandora, que estava sumida desde o dia 21 de agosto, reapareceu esta sexta-feira. Ela sumiu entre Americana e Santa Bárbara d’Oeste e a cumpria uma missão muito linda com uma criança que nasceu prematura. Ela Pandora ajudava na estimulação diária da criança de 4 anos.

O caso da Pandora foi notícia aqui no NovoMomento e mobilizou muita gente, dando resultado nesta sexta-feira. Ela estava próximo à rodoviária de Americana e a família acha que alguém esteve cuidando dela neste período de sumiço.

Veja vídeo do momento do reencontro com a família