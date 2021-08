Sumareenses a partir de 18 anos podem vacinar essa terça

Sumareenses nascidos a partir do ano de 2.003 começarão a receber a primeira dose da vacina contra o coronavírus a partir desta terça-feira, 10 de agosto. A Prefeitura de Sumaré, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, amplia a campanha de vacinação para pessoas com 18 anos de idade sem comorbidades. A vacina está sendo aplicada em sete pontos descentralizados, atendendo a todas as regiões da cidade, de segunda a sexta-feira, entre 9 e 16 horas.

Para receber a dose, é necessário apresentar RG, CPF e comprovante de endereço no nome da pessoa a ser vacinada ou cônjuge (neste caso, levar a certidão de casamento). A vacinação segue também para os demais públicos estabelecidos pelo Plano Estadual de Imunização e para a segunda dose (de acordo com a data especificada no comprovante de vacinação).

Centro Esportivo “Vereador José Pereira” – Rua Sebastião Raposeiro Júnior, nº 261, Vila Yolanda Costa e Silva; EM Martha Smolli Domingues – Rua Eucaliptos, nº 181, Jardim Basilicata; EE Ângelo Campo Dall’orto – Avenida São Paulo, nº 466, Jardim Nova Veneza (entrada pela Rua Ceará); Igreja Batista do Bom Retiro – Rua Lysi de Lara Lopes Diniz, nº 380; EM Profª Flora Ferreira Gomes – Rua Alipio Cassiano Dutra, nº 545, Ângelo Tomazin; EM Alfredo Castro Donaire – Rua São Timóteo, nº 121, Parque General Osório; Clube Recreativo – Avenida Rebouças, 863, Centro.

Já são mais de 220 mil doses da vacina contra o coronavírus aplicadas em Sumaré. Até o momento, 163.370 pessoas receberam a primeira dose; 50.855 estão com as duas doses em dia e 8.215 receberam dose única.