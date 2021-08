Sumareense conquista medalhas no Paulista de Atletismo

O sumareense Mario Sergio garantiu medalhas no 53° Campeonato Paulista de Atletismo, disputado nos dias 21 e 22 de agosto no Centro Olímpico de Atletismo de São Paulo. Mario disputou três provas, conquistando prata nos 110 metros com barreiras e bronze nos 100 metros. No salto em distância, o atleta ficou com a quarta posição.

O Campeonato Paulista de Atletismo é considerado uma das principais competições no Brasil nesta modalidade esportiva, com a participação de atletas de todo o país.

“Estou satisfeito com os resultados alcançados, não só pelas medalhas, mas pelo tempo nas provas de velocidade, nas quais melhorei em dois segundos. Cada segundo vale muito e pode decidir uma medalha!”, conta Mario Sergio.

De volta à cidade, o atleta sumareense retoma os treinos na pista de atletismo do Centro Esportivo “Vereador José Pereira”, mantido pela Prefeitura de Sumaré, visando às competições que confirmou participação até o fim do ano, como o Campeonato Brasileiro que será realizado na cidade de Cascavel (Paraná), e o Sul-americano que acontecerá em dezembro em Porto Alegre (Rio Grande do Sul).

“O Centro Esportivo é um importante complexo para a prática de esportes em Sumaré e vem passando por revitalização supervisionada pela secretaria municipal de Cultura, Esporte e Lazer. As melhorias incluem adequação das instalações, renovação da pintura, cuidados no gramado e iluminação em led. A arquibancada também passará por reforma. Tudo isso para oferecer condições mais adequadas de utilização pelos moradores e, em especial, aos atletas sumareenses que treinam no local e tão bem representam a nossa querida Sumaré”, disse o prefeito Luiz Dalben.