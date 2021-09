Sumaré vota Frente Parlamentar da Advocacia esta 3a

Os vereadores se reúnem no plenário da Câmara de Sumaré na tarde desta terça-feira (28) para votar três proposituras. A reunião, que terá transmissão ao vivo pelo YouTube, está programada para ter início a partir das 15h.

O Projeto de Lei nº 238/2021, de autoria do vereador Rudinei Lobo (PL), será o primeiro item da Ordem do Dia. A proposta autoriza o poder Executivo de Sumaré a conceder atenção especial ao idoso, objetivando proporcionar-lhe acolhimento, abrigo diurno, cuidados, proteção e convivência adequados às suas necessidades, com atendimento de segunda a sexta-feira, em horário comercial.

Também estará em pauta o PL nº 287/2021, apresentado pelo vereador Hélio Silva (Cidadania). O projeto dispõe sobre a obrigatoriedade de afixação de placas ou cartazes divulgando o número do Disque 100 Racismo em estabelecimentos do município.

Ao final, haverá a discussão e a votação do Projeto de Resolução nº 12/2021, do vereador Alan Leal (Patriota), que cria a Frente Parlamentar da Advocacia de Sumaré.