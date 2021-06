Sumaré. Vereadores analisam 3 projetos esta terça

A 20ª sessão ordinária do ano acontece na Câmara de Sumaré na tarde desta terça-feira (15). Com três projetos na Ordem do Dia, a reunião ocorre de maneira virtual, com transmissão ao vivo pelo canal da Casa de Leis no Youtube, a partir das 15h.

O primeiro Projeto de Lei a ser discutido pelos vereadores é o PL nº 21/202, de autoria do presidente da Câmara, vereador Willian Souza (PT). A proposta dispõe sobre a obrigatoriedade do uso de roupas de proteção pelos frentistas em postos de abastecimento de combustíveis no âmbito do Município de Sumaré.

Em seguida, os parlamentares votam o PL nº 170/2021, proposto pelo vereador Fernando do Posto (Republicanos), que obriga estabelecimentos veterinários e de comércio de produtos para animais a afixarem cartazes de incentivo à adoção responsável de animais.

Como terceiro e último item da pauta está o PL nº 171/2021, de autoria do vereador Valdir de Oliveira (Republicanos), que institui a semana municipal do vôlei no município.