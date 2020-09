Sumaré vem com 4 candidatos a prefeito

As convenções confirmaram que Sumaré terá ‘apenas’ quatro candidatos a prefeito este ano. Americana terá 8 ou 9 e Nova Odessa, três vezes menor, terá 6 ou 7. Além do prefeito de Sumaré, Luiz Dalben, candidato à reeleição, também vêm para a disputa o empresário Guilherme Dall’Orto/Patriota, o vereador Décio Marmirolli/PDT e o advogado Roberto Guimarães/PTB.

Dalben e o vice Henrique do Paraíso, são pré-candidatos à reeleição, conforme homologado nas convenções do Cidadania e do Republicanos realizadas na noite de segunda-feira, dia 14. O evento definiu também 32 candidatos e candidatas a vereadores por cada partido e contou com a participação do deputado estadual Dirceu Dalben (PL).

As convenções aconteceram na Expo Águas seguindo todos os protocolos sanitários com relação à Covid-19. O prefeito Luiz Dalben (Cidadania) lembrou a situação caótica que Sumaré se encontrava em 2016: a cidade estava abandonada, sem manutenção, servidores e fornecedores sem receber, a saúde em greve, repasses atrasados para as creches e entidades assistenciais, que também ameaçavam interromper os serviços à população. Eram R$ 140 milhões de dívidas a curto prazo e R$ 500 milhões a longo prazo.