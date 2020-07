Sumaré vai ter testes rápidos para população neste sábado

Dando continuidade às ações de combate à disseminação do coronavírus, a Prefeitura de Sumaré ofertará neste sábado, dia 18, a testagem rápida da Covid-19 para a população que não apresenta sintoma da doença. Nesta primeira etapa serão oferecidos 750 testes, que serão feitos nos munícipes que se cadastraram na Secretaria de Saúde. A ação ocorrerá das 8 às 17 horas, nas UBSs Bordon, Ypiranga, Matão, Veccon e Florely. No ato da testagem é preciso apresentar documento de identidade e cartão SUS.

A ação tem como objetivo evitar a aglomeração nas unidades de saúde e separar as pessoas assintomáticas, mas que já tiveram uma gripe ou contato com alguém que testou positivo para o coronavírus, por exemplo, dos pacientes que estão com suspeitas e acabam contaminando esse público sem sintomas, a chamada contaminação cruzada.

“Atendemos e realizamos testes diariamente em pacientes com sintomas e suspeitas, porém, é importante ampliarmos a testagem nessas pessoas assintomáticas, que muitas vezes tiveram contato com alguém bem próximo e que testou positivo para a doença, além de diminuir a procura e aglomeração das unidades de saúde. Os testes estão sendo disponibilizados aos poucos, de maneira organizada e com agendamento, para atender com qualidade e proteção todos que necessitam. Em breve, um novo cadastramento será liberado. Além disso, esses dados são importantes para um mapeamento das regiões com mais incidências de caos, sendo possível intensificar as ações nesses locais”, explicou o secretário de Saúde, Rafael Virginelli.

A Prefeitura já vem realizando a testagem rápida nos colaboradores da linha de frente, considerados de risco, pois trabalham diariamente contra a pandemia e, portanto, estão mais expostos ao vírus, como os profissionais da Rede Municipal de Saúde, Segurança e Limpeza Pública.

Em Sumaré, todos os cidadãos que apresentarem sintomas leves da doença, por exemplo, devem procurar a unidade localizada na sua região: Região Central/Rural (UBS Veccon), Região do Matão (UBS Matão), Região do Picerno (UBS Bordon), Região do Maria Antonia (UBS Florely), Região da Área Cura (UBS Ypiranga) e Região de Nova Veneza (PA-CIS Nova Veneza, segunda entrada), de segunda a sexta, das 8 às 17 horas, e também as UPAS Macarenko e Matão, 24 horas, sete dias por semana. Todos são atendidos respeitando os protocolos exigidos pelos órgãos sanitários e de saúde.