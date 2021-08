Sumaré vai ter semana para comemorar nordestinos

O calendário oficial de eventos de Sumaré passará a contar com a Semana Comemorativa do Migrante Nordestino e a Feira de Tradições e Culturas Nordestinas. As comemorações, que serão realizadas anualmente na segunda semana do mês de novembro, constam no Projeto de Lei nº 178/2021, de autoria do vereador Sirineu Araújo (PL). O PL foi aprovado com 20 votos favoráveis durante a sessão ordinária desta terça-feira (10). A propositura segue para sanção do prefeito Luiz Dalben.

A semana comemorativa e a feira de tradições terão apresentação de trabalhos culturais de artistas nordestinos, promoção de seminários e palestras sobre a contribuição nordestina para o município, além de estudos, debates e pesquisas relativos à problemática da comunidade nordestina. Também serão divulgadas a gastronomia, os ritmos folclóricos, a arte, as músicas e danças, a literatura de cordel e os repentistas, além de várias tradições e particularidades do povo do Nordeste.

Pernambucano de Águas Belas, o vereador Sirineu Araújo destaca que seu projeto de lei vem confirmar o apreço, o carinho e o respeito a todos os nordestinos que deixaram seus estados de origem para viver, trabalhar e construir seus sonhos em Sumaré.

“Oriundos de Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Sergipe e Rio Grande do Norte, eles aqui fizeram seu novo horizonte pessoal, social, familiar e sua nova opção em viver. Pessoas maravilhosas, humildes, alegres e trabalhadoras e que merecem ser lembradas pelo Poder Público para, numa Semana do Migrante Nordestino e Feira de Tradições e Culturas Nordestinas neste município, manterem vivos o carinho e a paixão pelas origens, raízes de sua terra natal”, destaca Sirineu.