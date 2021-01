Sumaré vai ter 2.860 CoronaVac

A Secretaria Municipal de Saúde de Sumaré comunica que na tarde de terça-feira (19) recebeu informativo da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo sobre a quantidade de doses da vacina contra a Covid-19 que serão destinadas ao Município para início da campanha de vacinação na cidade. Conforme informou o Governo do Estado, o primeiro lote será de 2.860 doses.

Em reunião na manhã dessa quarta-feira (20), a Secretaria Municipal de Saúde definiu que o quantitativo de vacinas será utilizado para imunizar os profissionais das Unidades de Saúde Municipais que atuam na “linha de frente”, diretamente no enfrentamento à Covid-19, conforme preconizado pelo Plano Estadual de Imunização.

O Município aguarda o recebimento das doses para iniciar a vacinação, que está prevista para o próximo dia 25, de acordo com orientação do Estado.

“Os trabalhadores da Saúde são os mais expostos à contaminação pelo coronavírus, então, eles serão os primeiros a ser vacinados. Assim que recebermos as doses, iniciaremos a vacinação na própria unidade onde esses profissionais trabalham, de acordo com mapeamento e cronograma que está sendo definido pelas nossas equipes. Dessa forma, ainda não será necessário ativar os endereços para vacinação que havíamos divulgado anteriormente”, explicou o secretário municipal de Saúde de Sumaré, Rafael Virginelli.

“É importante ressaltar que nenhum grupo ficará sem a vacina, mas nós dependemos do recebimento das doses do Estado”, ponderou Virginelli.

“Essa será somente a primeira etapa! Por isso, pedimos que a população aguarde a sua vez e que todos continuem adotando as medidas de prevenção. Evitar aglomerações, utilizar máscara de proteção facial e higienizar as mãos com frequência continua sendo imprescindível para contermos a disseminação da doença”, disse o prefeito de Sumaré, Luiz Dalben.