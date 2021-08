Sumaré vai ganhar mais duas escolas de ensino fundamental

O deputado Henrique do Paraíso (Republicanos-SP) conseguiu destravar recursos de mais de R$ 7 milhões de reais provenientes de emendas parlamentares junto ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE, do Ministério da Educação, que serão usados na construção de duas escolas de ensino fundamental em Sumaré (SP). O dinheiro estava represado no órgão a espera de medidas técnico-administrativas tanto por parte da prefeitura da cidade quanto pelo próprio FNDE.

Em audiência com o vice-presidente do FNDE, Gabriel Medeiros Vilar, em Brasília, o deputado Henrique, em ação conjunta com o prefeito de Sumaré, Luiz Dalben, conseguiu destravar os recursos para as obras de construção de uma EMEF – Escola Municipal de Ensino Fundamental com 12 salas de aula que se chamará “Maria Aparecida de Jesus Segura”, no Assentamento II e outra escola no Jardim Dulce que vai se chamar “Viva Vista Sumaré”. Esta última terá 6 (seis) salas de aula e uma quadra poliesportiva.