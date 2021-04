Sumaré vacina quase 6 mil contra a gripe

Com um total aproximado de 3,5 mil doses aplicadas no último sábado (17), o Dia ‘D’ de vacinação contra a gripe foi uma força-tarefa para imunização do público-alvo da primeira etapa da campanha contra a Influenza no município, que inclui crianças (de seis meses a menores de seis anos de idade), gestantes, puérperas (mulheres em fase pós-parto) e trabalhadores da Saúde. No total, desde o início da mobilização, quase seis mil pessoas já receberam a vacina.

Durante a semana, continua a vacinação de segunda a sexta-feira, das 8h às 15h, em todas as unidades de saúde (exceto nos “covidários”). A Secretaria Municipal de Saúde orienta as famílias a evitarem aglomerações, indo sem acompanhantes à sala de vacina e respeitando o distanciamento social.

“No caso das crianças, é recomendado que apenas um adulto faça o acompanhamento. Todos devem seguir as medidas preventivas: usar máscara de proteção facial, álcool gel 70% para higiene das mãos e manter a distância segura entre as pessoas”, orientou o secretário de Saúde de Sumaré, Rafael Virginelli.

A gripe é uma infecção viral respiratória aguda e contagiosa, que afeta todas as idades, e pode levar a complicações graves e até ao óbito. É transmitida via tosse, espirro, no contato próximo entre as pessoas ou até por meio de superfícies contaminadas.

“A vacinação é a melhor forma de prevenção e redução das complicações relacionadas à doença. Por isso, procure a sala de vacina mais próxima da sua casa e faça a imunização”, ressaltou o prefeito Luiz Dalben.