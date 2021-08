Sumaré vacina população 15+ contra a Covid-19 e supera 280 mil doses aplicadas

“Foi uma mistura de nervosismo e felicidade!”, definiu Gabriela Andrello, 16 anos, ao receber a primeira dose da vacina contra a Covid-19 na segunda-feira (30), data em que a secretaria de Saúde da Prefeitura de Sumaré ampliou a imunização para a população a partir de 15 anos de idade. No mesmo dia, a prima Sarah Victória Luciani, de 17 anos, também recebeu a “dose de esperança”. “É muito importante que o máximo de pessoas tome a vacina porque isso vai levar a uma proteção geral da sociedade”, disse Sarah.

A campanha de vacinação segue na cidade para aplicação da primeira e segunda dose (de acordo com a data especificada no comprovante de vacina) para os públicos definidos pelo Plano Estadual de Imunização. A vacina é oferecida em sete endereços, de segunda a sexta-feira, entre 9 e 16 horas. A população mais jovem deve estar acompanhada do pai ou responsável e apresentar RG, CPF e comprovante de residência (em nome do pai ou responsável).

Desde o início da mobilização, Sumaré aplicou 282.927 doses da vacina. Mais da metade da população, estimada em 280 mil habitantes pelo IBGE, já recebeu a primeira dose (192.377 sumareenses) e 90.550 pessoas estão com o esquema vacinal completo (receberam a segunda dose ou dose única). As equipes de vacinação, formadas por colaboradores da Rede Municipal de Saúde e com o apoio de estagiários de cinco escolas técnicas e faculdades, oferecem atendimento humanizado e já bateram recordes diários de aplicação, chegando a vacinar oito mil pessoas em um único dia.

Pontos de Vacinação:

1. Centro Esportivo “Vereador José Pereira” – Rua Sebastião Raposeiro Júnior, nº 261, Vila Yolanda Costa e Silva;

2. EM Martha Smolli Domingues – Rua Eucaliptos, nº 181, Jardim Basilicata;

3. EE Ângelo Campo Dall’orto – Avenida São Paulo, nº 466, Jardim Nova Veneza (entrada pela Rua Ceará);

4. Igreja Batista do Bom Retiro – Rua Lysi de Lara Lopes Diniz, nº 380;

5. EM Profª Flora Ferreira Gomes – Rua Alipio Cassiano Dutra, nº 545, Ângelo Tomazin;

6. EM Alfredo Castro Donaire – Rua São Timóteo, nº 121, Parque General Osório;

7. Clube Recreativo – Avenida Rebouças, 863, Centro.