Sumaré vacina novos grupos contra a gripe nesta 4ª

Sumaré inicia nesta quarta-feira, dia 9, a terceira etapa da Campanha de Vacinação contra a Gripe, com a inclusão de pessoas com comorbidade, pessoas com deficiência permanente, caminhoneiros, trabalhadores de transporte coletivo rodoviário, Forças de Segurança e Salvamento, Forças Armadas, funcionários do Sistema de Privação de Liberdade, população privada de liberdade e adolescentes e jovens em medidas socioeducativas, ampliando o público-alvo a receber a imunização no município.

A vacinação acontece de segunda a sexta-feira, das 8 às 15 horas, em todas as unidades de Saúde (exceto nos “covidários”, que atendem exclusivamente a casos suspeitos ou confirmados de Covid-19: USFs Veccon, Bordon II, Florely, Matão, Ypiranga).

A Secretaria Municipal de Saúde reforça a orientação para evitar aglomerações e o respeito às medidas preventivas, como uso de máscara de proteção facial, álcool gel 70% para higiene das mãos e distanciamento seguro entre as pessoas.

“É importante ressaltar que as pessoas das etapas anteriores que ainda não receberam a vacina, devem procurar o posto de vacinação mais próximo de casa para a imunização. Mesmo nesse momento de pandemia do coronavírus, é fundamental que a população proteja-se do vírus H1N1 e, a melhor forma, é recebendo a vacina. Os sintomas respiratórios das duas doenças são semelhantes e, prevenindo a gripe, colaboramos para que não haja uma sobrecarga ainda maior da rede de Saúde”, destacou o secretário da pasta, Rafael Virginelli.

Também devem ser vacinados contra a gripe as crianças (de seis meses a menores de seis anos), gestantes, puérperas (mulheres na fase do pós-parto), trabalhadores da Saúde, Melhor Idade a partir de 60 anos de idade e professores. Segundo balanço da Secretaria de Saúde da Prefeitura de Sumaré, cerca de 27 mil pessoas receberam a vacina contra a gripe no município até o momento.