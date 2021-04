Sumaré vacina Melhor Idade a partir de 68 anos

A Secretaria Municipal de Saúde de Sumaré retoma nesta sexta-feira, dia 9, a vacinação contra o coronavírus para a Melhor Idade a partir de 68 anos de idade e aplicação da segunda dose, conforme informado na caderneta de vacinação, sempre seguindo o Plano Estadual de Imunização.

A vacinação será oferecida em pontos descentralizados da cidade, para melhor atendimento à população, de segunda a sexta-feira, entre 9 e 16 horas. Para a primeira dose, os idosos devem apresentar comprovante de residência atualizado e documento pessoal com foto. Para os acamados, a vacina é oferecida em domicílio.

O responsável deve entrar em contato com a unidade de saúde onde o paciente é cadastrado e fazer o agendamento. Na segunda-feira, dia 12, será iniciada a vacinação para os profissionais da educação acima de 47 anos. O atendimento será feito somente com agendamento no site www.vacinaja.sp.gov.br/educacao.

“À medida que recebemos mais doses da vacina, é possível ao município ampliar a vacinação para outros grupos, priorizando os idosos e profissionais de saúde nesse primeiro momento, conforme preconiza o Estado. Mesmo aquelas pessoas que já receberam a primeira ou as duas doses da vacina é fundamental que continuem mantendo as medidas preventivas para se proteger e também por amor ao próximo”, informou a Secretaria de Saúde de Sumaré.

Locais de vacinação:

CCTI (Centro de Convivência da Terceira Idade) – Avenida Brasil, nº 1.111, Jardim Nova Veneza;

REGIÃO CENTRAL: Centro Esportivo “Vereador José Pereira” – Rua Sebastião Raposeiro Júnior, nº 261, Vila Yolanda Costa e Silva / Clube Recreativo – Avenida Rebouças, 863, centro;

PICERNO: EM Profª Neusa de Souza Campos – Rua das Rosas, nº 320, Parque Rosa e Silva;

NOVA VENEZA: EE Ângelo Campo Dall’orto – Avenida São Paulo, nº 466, Jardim Nova Veneza (entrada pela Rua Ceará);

ÁREA CURA: EM Anália Oliveira Nascimento – Rua Maria Conceição da Rocha Ferraz, nº 565, Jardim Bom Retiro/ EM Parque Bandeirantes I – Rua Josias Macedo Neves, nº 123, Parque Bandeirantes I;

MARIA ANTONIA: EM Profª Flora Ferreira Gomes, rua Rua Alipio Cassiano Dutra, nº 545, Ângelo Tomazin;

MATÃO: EM Jardim Lúcia – Avenida Emílio Bosco, nº 965, Jardim Lúcia / EM Alfredo de Castro Donaire – Rua São Timóteo, n° 121, Parque General Osório.

Pré-cadastro

Visando agilizar o atendimento à população, a Secretaria Municipal de Saúde orienta as pessoas que fazem parte dos grupos prioritários da campanha de vacinação contra a Covid-19 (ou pessoa responsável pelo idoso a ser vacinado) a realizar um pré-cadastro no portal VacinaJá – Programa de Imunização do Governo de São Paulo.

O endereço eletrônico é https://www.vacinaja.sp.gov.br/ para preenchimento de informações como documentos pessoais e contato. Esse cadastro inicial servirá para registro de dados, mesmo assim, os documentos obrigatórios deverão ser apresentados no momento da vacinação.