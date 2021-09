Sumaré terá Semana do Atleta Paralímpico

Sumaré terá uma semana comemorativa para homenagear os atletas paralímpicos. A proposta, apresentada pelo vereador Sirineu Araújo (PL), foi aprovada durante a 29º sessão ordinária do ano, realizada nesta terça-feira (14), na Câmara Municipal. Aprovado por unanimidade com 20 votos favoráveis, o PL nº 249/2021, que inclui no Calendário Oficial de Eventos do Município de Sumaré a Semana Municipal do Atleta Paralímpico, seguirá para sanção do prefeito Luiz Dalben.

Conforme o texto do projeto aprovado, a Semana Municipal do Atleta Paralímpico será comemorada na semana que contemple o dia 22 de setembro, Dia Nacional do Atleta Paralímpico.

“A Semana Municipal do Atleta Paralímpico tem, dentre outras coisas, a finalidade de incentivar a participação de pessoas com deficiência na prática esportiva, bem como de sensibilizar todos para a importância do fomento da prática paradesportiva, pondo em evidência as demandas desses esportistas”, explica Sirineu na justificativa do projeto.

ORDEM DO DIA

Os vereadores aprovaram ainda outros três projetos de lei: PL nº 258/2021, apresentado pelo vereador Gilson Caverna (PSB), que estabelece regras para a divulgação de preços promocionais em postos de combustíveis; PL nº 261/2021, apresentado pelo vereador Silvio Coltro (PL), que dispõe sobre a denominação da Rua 3 do Loteamento Bairro Santa Júlia; e PL nº 262/21, do vereador Andre da Farmácia (PSC), que dispõe sobre a denominação da ponte que faz a transposição do córrego localizado na Rua Augusto José de Souza (Rua 29), no bairro Jardim Maria Antônia.

Outros dez projetos de lei, todos de autoria do prefeito Luiz Dalben, foram aprovados após serem apresentados em regime de urgência. Oito desses projetos autorizam o Executivo Municipal a promover a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente nos valores de R$ 34.995,00, R$ 10.463.885,38, R$ 12.856.009,60, R$ 87.315,08, R$ 4.654,00, R$ 20.000,00, R$ 5.000,00 e R$ 1.465.000,00.

Também de autoria do prefeito, foi aprovado um projeto que autoriza o Poder Executivo a formar acordo de parcelamento de dívida do Município com a Receita Federal do Brasil e outro que altera o caput do artigo 1º da Lei Municipal nº 6.271 de 6 de novembro de 2019.

Além dos projetos, os vereadores ainda aprovaram oito moções, todas de congratulação.