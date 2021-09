Sumaré tem novos locais e horários para vacinação contra a Covid19

Pensando em sempre oferecer um atendimento humanizado, com qualidade, segurança e proximidade junto à população, a secretaria de Saúde da

Prefeitura de Sumaré reestrutura a dinâmica de vacinação contra o coronavírus a partir de segunda-feira (dia 20). A imunização passará a ser

oferecida em todas as Unidades de Saúde e também no Centro Esportivo, de segunda a sexta-feira, em novo horário: das 9h às 15h.

“Sumaré tem se destacado na campanha de vacinação contra a Covid-19, servindo como exemplo para muitas cidades da nossa região. O fluxo de

pessoas nos endereços de vacinação nas últimas semanas está mais tranquilo e, a partir da semana que vem, a população deverá procurar a

imunização na unidade de saúde de referência no bairro onde mora. Desta forma, conseguimos atender os moradores de forma ainda mais organizada e

descentralizada (serão mais de 20 pontos), nos locais onde estão acostumados a procurar pelos serviços de saúde municipal”, explicou o secretário

de Saúde de Sumaré, Rafael Virginelli.

Na segunda-feira (20), a vacina estará disponível para a 2ª dose (de acordo com data especificada no comprovante de vacinação) e 3ª dose (para

moradores a partir de 80 anos de idade que receberam a segunda dose há seis meses). Nestes casos, é necessário apresentar o comprovante de

vacinação.

Até a última quinta-feira (16), Sumaré havia aplicado 345.620 doses da vacina contra o coronavírus. 213.272 pessoas receberam a primeira dose;

131.687 estão com o esquema vacinal completo (com as duas doses da vacina em dia ou tomaram dose única); a 3ª dose ou “dose de reforço” foi

aplicada em 661 idosos.

Sumaré terá vacinação neste sábado (18)

Sumaré terá vacinação contra o coronavírus neste sábado, dia 18, para a 2ª e 3ª doses (neste caso, a dose de reforço será ampliada para a

população A PARTIR DE 80 ANOS). O horário de atendimento será das 9h às 15h, no Centro Esportivo “Vereador José Pereira”. O endereço é Rua

Sebastião Raposeiro Júnior, nº 261, Vila Yolanda Costa e Silva.

Pontos de vacinação a partir de segunda-feira (20)

Unidades de Saúde:

• SANTA CLARA: Rua Benedito Teodoro Mendes, nº 85, Jardim São Luiz;

• YPIRANGA: Rua 22, nº 38, Jardim São Francisco;

• BANDEIRANTES: Rua 14, nº 15, Parque Bandeirantes;

• DALL´ORTO: Rua Piracanjuba, nº 95, Jardim Dall’Orto;

• SÃO JUDAS: Rua Circular, s/nº, Jardim São Judas Tadeu;

• NOVA VENEZA: Rua Paraíba, nº 211, Jardim Nova Veneza;

• VASCONCELOS: Rua João de Vasconcelos, s/nº, Parque João de Vasconcelos;

• DENADAI: Rua Luciano Ramos Ayala, nº 605, Jardim Denadai;

• BORDON II: Rua Antonieta Ravagnani Tanner, nº215, Portal Bordon;

• PARAÍSO: Rua 01, nº 50, Jardim Paraíso I;

• MATÃO: Rua São Tiago Menor, nº 195, Parque General Osório;

• FLORELY: Rua 12, nº 69, Parque Sevilha;

• VECCON: Rua Moacir Candido de Oliveira, nº 158, Parque Residencial Veccon;

• CENTRO DE SAUDE II: Rua Antonio do Vale Mello, nº 1.510, Centro;

• CRUZEIRO: Rua 03, nº 311, Cruzeiro;

• NOVA TERRA: Rua 21, nº 428, Jardim Nova Terra;

• MARIA ANTONIA: Rua Osvaldo Vacari, nº 685, Jardim Maria Antonia;

• ÂNGELO TOMAZIN: Rua Gervacina Alves Ferreira, s/nº, Jardim Angelo Tomazin;

• JARDIM DO TREVO: Rua Inácio de Moura, nº 226, Jardim do Trevo;

• VIRGÍLIO VIEL: Rua Alice Menuzo Pancote, nº 119, Parque Virgílo Viel;

• CENTRO ESPORTIVO “Vereador José Pereira” – Rua Sebastião Raposeiro Júnior, nº 261, Vila Yolanda Costa e Silva.