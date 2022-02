Sumaré tem novas oportunidades de emprego

O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de Sumaré está com novas oportunidades de emprego disponíveis no sistema local. Os candidatos com perfil para as vagas devem encaminhar os currículos para o e-mail [email protected] ou entregar pessoalmente na Rua Ipiranga, nº 316, região Central (de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h). Confira:

· Auxiliar de Manutenção (2 vagas): conhecimento em hidráulica, NR 35 e NR 10 e residência em Sumaré;

· Almoxarifado (1 vaga): ensino médio completo;

· Auxiliar de Tráfego (1 vaga): ensino médio completo;

· Tapeceiro (1 vaga): experiência mínima de seis meses na função;

· Eletricista (1 vaga): experiência mínima de seis meses na função;

· Mecânico (2 vagas): experiência mínima de seis meses na função; carteira de habilitação categoria “B”;

· Auxiliar de Serviços Gerais (3 vagas): ensino fundamental completo.

As vagas são válidas até o próximo dia 11 de fevereiro.