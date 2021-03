A cidade de Sumaré somou, nesta segunda-feira, mais 11 mortes decorrentes do coronavírus. O número divulgado é referente aos registros do final de semana, entre os boletins de sexta-feira e segunda. Todas as vítimas tinham comorbidades.

Óbitos:

Mulheres de 65 anos, 60, 63, 83, 62, 73

Homens de 58 anos, 54, 60, 87, 67

O boletim também traz 99 novos casos confirmados da doença.

Até o momento, Sumaré já vacinou 11.450 em primeira dose e 4.948 segunda dose.