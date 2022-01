Sumaré tem leilão de 269 carros HOJE

O Detran.SP realiza, nesta sexta-feira (7), leilão online de veículos apreendidos por questões administrativas como falta de licenciamento, CNH vencida e apreensão por alcoolemia, entre outros. O objetivo é desafogar 269 veículos do pátio da cidade de Sumaré, São Paulo.

Fazem parte do certame lotes com direito à documentação e em fim de vida útil. Para o arrematante no leilão, o veículo sai quitado, sem nenhuma dívida, já que o valor arrecadado no certame é utilizado pelo departamento justamente para quitar os débitos do proprietário junto ao Estado.

A inscrição para participação deve ser feita pelo site da empresa responsável, que pode ser acessado pelo portal do Detran.SP (https://bityli.com/RRXivlU). Após a inscrição, o cidadão receberá uma senha para sua participação.

A visita ao pátio para verificação das condições do veículo poderá ser feita no Sumaré Auto Socorro, na Estrada Servidão, 450 – Jardim Santa Maria, na cidade de Sumaré, das 8h às 10h.

Cuidados necessários para participar

Os leilões são boas opções para se adquirir veículos a preços convidativos, mas é preciso ter cuidado para não cair em sites falsos. O primeiro passo para participar dos leilões oficiais do Detran.SP é acessar o portal (www.detran.sp.gov.br), onde está publicado o edital.

Este documento trará dados importantes, como nome e contato do leiloeiro e dados dos veículos. É importante ficar atento, ainda, às fotos exibidas nos sites falsos, que trazem imagens de veículos lavados e estacionados em vagas separadas.

Empresas que estiverem executando certames ilegais usando o nome do Detran.SP para leilões de veículos devem ser denunciadas à Polícia Civil e à Ouvidoria do Detran.SP no site www.detran.sp.gov.br.