Sumaré tem ‘Dia V’ de vacinação contra o coronavírus neste sábado

A secretaria de Saúde da Prefeitura de Sumaré realizará neste sábado (2) o “Dia V” de vacinação contra o coronavírus. Das 9h às 16h, no Centro Esportivo “Vereador José Pereira”, a vacina estará disponível para os seguintes públicos:

· 1ª dose – população a partir de 18 anos de idade;

· 2ª dose – conforme data especificada no comprovante de vacinação;

· 3ª dose – população acima de 60 anos de idade (que recebeu a 2ª dose ou dose única há seis meses) e imunossuprimidos (que receberam a 2ª dose ou dose única há, pelo menos, 28 dias).

O endereço do Centro Esportivo é Rua Sebastião Raposeiro Júnior, nº 261, Vila Yolanda Costa e Silva.

Para a primeira dose, é necessário levar RG, CPF e comprovante de residência (a população mais jovem pode apresentar o comprovante em nome do responsável). Já para as segunda e terceira doses (dose de reforço), deverá ser apresentado o comprovante de vacina. Para os imunossuprimidos, será exigido documento que comprove a doença imunossupressora.

“Principalmente a população com data ou em atraso para a 2ª dose da vacina, e para a população apta a receber a dose de reforço (3ª dose), pedimos que aproveite o sábado para colocar a vacinação em dia. Somente assim, com o esquema vacinal completo, os moradores poderão estar mais protegidos contra os casos graves da Covid-19 e até mesmo a morte por complicações da doença”, alertou o secretário municipal de Saúde, Rafael Virginelli.

O “Dia V” de mobilização para aplicação da vacina contra a Covid-19 é uma iniciativa do Governo do Estado de São Paulo com foco na população que está com a 2ª dose atrasada, dando oportunidade de concluir a imunização e intensificando a cobertura vacinal em todo o estado.

De acordo com o mais recente balanço da secretaria de Saúde de Sumaré, o município tem 150.679 pessoas imunizadas contra o coronavírus (receberam as duas doses da vacina ou dose única). 1.886 moradores com 60 anos ou mais já receberam a dose de reforço (3ª dose).

Dose adicional a profissionais da Saúde começa a ser aplicada na segunda-feira (4)

A partir da próxima segunda-feira (4), profissionais da área de Saúde que tomaram a segunda dose da vacina contra o coronavírus há pelo menos seis meses, já poderão tomar a dose adicional do imunizante, que visa reforçar ainda mais a prevenção para quem está na linha de frente do combate à pandemia.

A campanha de vacinação segue durante a semana, de segunda a sexta-feira, das 9h às 15 horas, em todas as salas de vacina das unidades de saúde municipais e no Centro Esportivo. Às terças e quintas-feiras, a imunização também acontece no posto de vacinação da Vila Soma.

· 1ª dose – população a partir de 18 anos de idade;

· 2ª dose – conforme data especificada no comprovante de vacinação;

· 3ª dose – população acima de 60 anos de idade (que recebeu a 2ª dose ou dose única há seis meses). Imunossuprimidos (que receberam a 2ª dose ou dose única há, pelo menos, 28 dias). Profissionais da Saúde (que tomaram a 2ª dose da vacina há pelo menos seis meses).