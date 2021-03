Sumaré tem dedetização nas ruas

Com o objetivo de prevenir a proliferação de insetos, ratos, baratas, escorpiões e outros animais peçonhentos, são realizados na cidade os serviços de dedetização nas vias públicas, em especial nos pontos de verificação (PVs), a exemplo dos locais de acesso à tubulação subterrânea da rede de esgoto. O trabalho é executado por empresa especializada, com supervisão do Controle de Zoonoses, órgão vinculado à Secretaria de Saúde da Prefeitura de Sumaré.

A dedetização pública já foi realizada em bairros como os jardins Basilicata, Picerno e Lucélia, Parque Rosa e Silva, Bordon I e II, e seguirá nos próximos dias. “Por conta desse trabalho preventivo, será comum alguns moradores depararem-se com as equipes de campo executando a tarefa nas regiões da cidade. A fumaça branca, típica na aplicação do produto, não oferece risco à população e não é prejudicial ao meio ambiente”, explicou a Vigilância em Saúde do Município.

O descarte incorreto de lixo e entulho em áreas particulares e públicas, aliado ao acúmulo de água das chuvas, também proporciona condições favoráveis para a reprodução e estabelecimento de animais que podem trazer riscos à saúde, como infecções, leptospirose e dengue. “Essas ações são necessárias porque trazem resultados adequados a um problema comum que são as pragas urbanas. Principalmente em períodos de clima quente e chuvoso, esses animais se reproduzem com mais velocidade e costumam aparecer com uma frequência maior. Por isso, o trabalho de dedetização é tão importante para controlar a situação”, disse o prefeito Luiz Dalben.