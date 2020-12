Sumaré tem arrastão de combate à Dengue

O trabalho de combate ao Aedes aegypti não pode parar! A Prefeitura de Sumaré, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, realiza nesta quinta e sexta, 17 e 18, respectivamente, um arrastão ‘antidengue’. Os trabalhos ocorrerão das 8 às 13h nos bairros Jardim Amélia e Jardim Viel, localizados no Maria Antônia – região onde foi encontrado o maior número de larvas durante o último Índice de Breteau, realizado em outubro. O arrastão prevê recolher materiais que possam acumular água limpa e parada e servir de foco de proliferação do mosquito Aedes aegypti. A Administração Municipal tem intensificado a ação de campo e de orientação dos moradores. Diversas faixas de conscientização foram afixadas em pontos estratégicos da cidade, ressaltando a importância da participação da população para eliminar os possíveis criadouros do mosquito transmissor da Dengue, Chikungunya e Zica.

O arrastão contará com Agentes de Controle de Endemias e o apoio da Secretaria de Serviços Públicos, que fará o transporte dos materiais inservíveis. “O combate é mais eficaz com a união de todos e começa em casa. Todos somos responsáveis e devemos fazer a nossa parte. Contamos com a colaboração dos moradores, para que recebam os agentes e ajudem a combater os focos de proliferação da doença dentro das suas casas e junto às comunidades onde vivem”, disse o prefeito Luiz Dalben.

Os colaboradores são devidamente identificados com uniformes e crachás e, em caso de dúvida, a população pode entrar em contato pelo canal de atendimento 156. “Os bloqueios são importantes para interromper a transmissão da doença, mas é fundamental que a população cuide do quintal de casa para evitar o desenvolvimento de novas larvas do mosquito”, explicou o secretário de Saúde, Rafael Virginelli.

Neste ano, até o dia 07 de dezembro, foram notificados 1.736 casos de dengue no Município. Desse total, 683 foram positivos, 1.048 negativos e 5 aguardam resultado.

Dicas para combater o Aedes aegypti

– Mantenha a caixa d’água sempre fechada e com tampa adequada;

– Remova folhas, galhos e tudo o que possa impedir a água de correr pelas calhas;

– Não deixe a água da chuva acumulada sobre a laje;

– Lave semanalmente com escova e sabão os tanques e recipientes utilizados para armazenar água;

– Encha de areia até a borda os pratinhos dos vasos de plantas;

– Troque a água e lave o vaso de plantas aquáticas com escova e sabão pelo menos uma vez por semana;

– Guarde garrafas sempre de boca para baixo;

– Descarte corretamente o lixo, principalmente pneus inservíveis nas Administrações Regionais;

– Não jogue lixo em terrenos baldios;

– Mantenha as lixeiras fechadas.