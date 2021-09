Sumaré tem 70% da população imunizada com a primeira dose

As equipes da secretaria de Saúde da Prefeitura de Sumaré vacinaram contra o coronavírus 7.082 pessoas durante o feriado prolongado da Independência (de 4 a 7 de setembro). O total de doses aplicadas passou de 300 mil. A cidade já conta com mais de 70% de toda a sua população vacinada com a primeira dose e 40% dos moradores estão completamente imunizados – receberam as duas doses da vacina, dose única ou 3ª dose (adicional).

A campanha segue de segunda a sexta-feira, entre 9h e 16h, em sete endereços. Deve receber a vacina toda a população acima de 12 anos de idade. O município também orienta que procurem os postos de vacinação todas as pessoas com data para recebimento da segunda dose ou que esteja com a dose de reforço em atraso. Para os idosos, acima de 85 anos de idade, está sendo oferecida a dose adicional – ou 3ª dose – de acordo com o Plano Estadual de Imunização.

“Chegar a um número tão expressivo de pessoas vacinadas em Sumaré nos enche de esperança e de gratidão a todos os profissionais que estão empenhados nessa batalha e a toda a população que, consciente de seu compromisso com a saúde, tem procurado a imunização. É fundamental lembrar que somente a vacinação completa previne casos graves da Covid-19 e que é extremamente necessário manter a adoção das medidas preventivas, afinal, a pandemia ainda não acabou. Vacina no braço, máscara no rosto, mãos higienizadas e distanciamento seguro entre as pessoas. Vamos juntos vencer o coronavírus”, ressaltou o prefeito Luiz Dalben.

Para receber a vacina, a população mais jovem deve estar acompanhada do pai ou responsável, apresentando RG, CPF e comprovante de residência (em nome do responsável). Para a 2ª e 3ª doses, é necessário apresentar o comprovante de vacina.

Até o momento, Sumaré aplicou 313.540 doses da vacina contra o coronavírus. 199.495 pessoas receberam a primeira dose e 114.045 estão com o esquema vacinal completo.

Pontos de Vacinação: