Sumaré tem 50% da população imunizada contra o coronavírus! Na última quinta-feira, dia 23, a secretaria municipal de Saúde divulgou balanço que aponta 140.825 moradores com o esquema vacinal completo (receberam as duas doses da vacina ou dose única), metade dos cerca de 280 mil habitantes estimados pelo IBGE.

“Essa é uma marca muito importante para a nossa cidade, mas ainda há muito trabalho pela frente. Nossas equipes seguem empenhadas em oferecer sempre o melhor atendimento, de forma segura e humanizada, à população sumareense. São mais de 355 mil doses da vacina contra o coronavírus aplicadas na população até o momento. Gratidão a todos os envolvidos”, frisou o prefeito Luiz Dalben.

“São muitas pessoas que ainda precisam retornar ao posto de vacinação para a segunda dose e temos também a campanha para a dose de reforço dos idosos. Para a prevenção de casos graves e até morte por Covid-19, é preciso estar com todas as doses em dia! E ainda não é hora de relaxar com as medidas preventivas: usar máscara, higienizar bem as mãos e o distanciamento seguro entre as pessoas ajudam a salvar vidas!”, ressaltou o secretário de Saúde de Sumaré, Rafael Virginelli.

Com o recebimento de uma nova remessa de vacinas esta semana (Coronavac), a Prefeitura de Sumaré dará continuidade à vacinação neste sábado, das 9h às 15h, no Centro Esportivo “Vereador José Pereira”, para os seguintes públicos:

1ª dose – população a partir de 18 anos de idade;

2ª dose – conforme data especificada no comprovante de vacinação;

3ª dose (de reforço) – população acima de 60 anos de idade (que recebeu a 2ª dose ou dose única há seis meses) e imunossuprimidos (que receberam a 2ª dose ou dose única há, pelo menos, 28 dias).

Para a primeira dose, é necessário levar RG, CPF e comprovante de residência (a população mais jovem pode apresentar o comprovante em nome do responsável). Já para as segunda e terceira doses (dose de reforço), deverá ser apresentado o comprovante de vacina. Para os imunossuprimidos, será exigido documento que comprove a doença imunossupressora.