Sumaré: setor de serviços retoma atendimento amanhã

A partir deste sábado, dia 24, entra em vigor a segunda etapa da Fase de Transição do Plano São Paulo que permite o atendimento presencial no segmento de serviços: restaurantes e similares, academias e salões de beleza. O comércio segue funcionando das 11h às 19h.

Na avaliação da Acias (Associação Comercial, Industrial e Agropecuária de Sumaré), de forma geral a ampliação do atendimento presencial no setor de serviços representa uma possibilidade de incremento nas vendas do comércio porque os segmentos têm grande ligação.

“A abertura do setor de serviços atrai consumidores e gera movimento para todo o comércio. Com a volta gradativa do funcionamento dos restaurantes e das atividades culturais, é natural que boa parte dos consumidores aproveite para cuidar da imagem, que vá ao salão de beleza e que invista em novas peças do vestuário, por exemplo. É um ciclo que beneficia todos os setores”, avalia o presidente da Acias, Juarez Pereira da Silva.

O presidente da Acias lembra ainda que o comércio e o setor de serviços ficaram mais de mês com as portas fechadas e muitas pessoas estão com demandas reprimidas.

A Fase de Transição, entre a Laranja e a Vermelha, foi anunciada pelo Governo de São Paulo no dia 16 de abril. A primeira etapa, que entrou em vigor no último sábado (17), permitiu a reabertura do comércio entre 11 horas e 19 horas.

A segunda etapa da Fase de Transição começa neste sábado e ficará em vigor até o dia 30 de abril. A nova etapa permite o funcionamento de restaurantes e similares e salões de beleza das 11h às 19h. Academias podem funcionar das 7h às 11h e das 15h às 19h. As atividades culturais estão liberadas das 11h às 19h e as atividades comerciais seguem funcionando das 11h às 19h.

Na Fase de Transição, todos os estabelecimentos devem respeitar a capacidade máxima de 25% da ocupação, além de seguir os protocolos sanitários, como disponibilidade de álcool em gel. O toque de recolher está mantido entre 20 horas e 5 horas.