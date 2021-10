Sumaré será cenário de minissérie

Sumaré tem sido cenário para a gravação da minissérie Clube D30, produzida pela empresa Like do Brasil. Recentemente, a cidade recebeu os atores da trama que conta a história de seis amigos e muitas aventuras, sucesso entre os públicos infantil e adolescente. A Represa do Marcelo e a Praça do Jardim Macarenko são alguns dos locais que receberam os jovens artistas para as gravações.

O roteiro, escrito por Ana Salles, traz novidades e temas atuais que promovem a reflexão e a cultura. O diretor Jonathas Lopes dita o ritmo das gravações juntamente com o preparador de elenco Diego Caporal. Os atores são adolescentes moradores de municípios da região metropolitana de Campinas: Brenda Defavere, Caio Visck, Bia Andrade, Abner Codogmo, Vitor Fernandes, Hary Rodriguês.

A minissérie ganhou tanta força que vai estrear a quarta temporada e conta com projeto para ser exibida nas telonas dos cinemas, com previsão de gravação já no próximo ano.

“Nossas boas vindas a essas jovens estrelas, muito sucesso na carreira de cada um! Sumaré agradece o carinho da escolha e aguardamos ansiosos para ver a cidade brilhar junto com vocês nas telas. Somos uma cidade de beleza abençoada!”, disse o prefeito Luiz Dalben.