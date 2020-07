Sumaré segue revitalizando sinalização de trânsito em ruas da cidade

A equipe da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana e Rural da Prefeitura de Sumaré mantém o constante trabalho de pintura e sinalização de solo em todas as regiões do município. Na última quarta-feira, dia 16 de julho, a equipe esteve nas regiões de Nova Veneza, Área Cura e Centro executando a revitalização das marcações horizontais.

A Rua Eduardo Carlos, no Jardim Retiro, recebeu a pintura de faixas de pedestres, dupla contínua amarela e indicação de “Pare”. No Centro, a equipe realizou a pintura amarela no meio-fio na Rua Saturnino Messias. A Estrada Municipal Américo Ribeiro dos Santos, mais conhecida como “Estrada da PPG”, também segue recebendo pintura de lombadas – em complemento às obras de duplicação e revitalização que acontecem diariamente no local.

“Nosso objetivo é manter as ruas bem sinalizadas para promover mais segurança para a nossa população. Por isso, esse também é um serviço essencial que damos continuidade em todo o município para uma organização mais eficaz do trânsito e, consequentemente, uma cidade mais segura para todos nós”, completou o prefeito Luiz Dalben.

O objetivo é garantir mais segurança a motoristas e pedestres com a adequada e nítida sinalização do trânsito. Recentemente, a sinalização foi renovada em vias públicas no Parque Franceschini, além da Rua 16 de Dezembro (Centro), Rua dos Sabiás (São Gerônimo) e avenidas Emílio Bosco e Santo Irineu (Matão), entre outras.