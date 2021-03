Sumaré segue firme na fiscalização pra conter a Covid19

O Comitê de Prevenção e Enfrentamento ao Coronavírus de Sumaré realizou, neste domingo (21), trabalho preventivo e ostensivo visando combater o avanço da nova cepa da Covid-19 em todo o Município. São ações coletivas e medidas complementares para o enfrentamento da pandemia, numa luta incansável pela diminuição dos níveis de contágio, desafogar as unidades de saúde e retroceder o mais rápido possível de fase. Durante o dia o foco foi a continuidade da campanha de orientação, com reforço da visita porta a porta.

A Vigilância Sanitária, com o apoio de outras Secretarias Municipais e da Guarda Civil Municipal, percorreu estabelecimentos comerciais e pesqueiros em cumprimento às determinações da Fase Emergencial do Plano São Paulo, que permite o funcionamento apenas dos serviços emergenciais, até as 20h.

Já no período noturno acontecem as ‘Operações Saturação’ e blitz, numa ação integrada das forças policiais da cidade – Guarda Municipal, Civil e Militar – em pontos estratégicos, com aumento do efetivo e de viaturas. Neste domingo, por exemplo, a ação aconteceu também na Avenida Minasa, região do Matão, a partir das 21h, entre outros pontos de aglomerações, seguindo as demais cidades da RMC (Região Metropolitana de Campinas), que restringiram a circulação de pessoas entre 20h e 5h da manhã, para barrar o fluxo tanto de pessoas quanto de veículos, visando coibir pancadões e festas clandestinas.

“Temos atendido várias denúncias do descumprimento do decreto. Agora é hora de cada um fazer sua parte, pois é impossível os agentes estarem em todos os locais de aglomerações e festas simultaneamente, mesmo aumentando o efetivo e número de veículos. A nossa Guarda Civil Municipal tem se esforçado para atender o máximo de denúncias, mas é preciso a conscientização e compreensão de toda população”, reforçou a Comandante da GCM, Simone Nery.

O Comitê de Prevenção e Enfrentamento ao Coronavírus de Sumaré apela à consciência popular e a necessidade do apoio e união de todos nesse momento em que tanto os números de casos positivos como de óbitos aumentam diariamente.