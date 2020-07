Sumaré registra três mortes por coronavírus nesta segunda

O boletim de atualização dos casos de coronavírus desta segunda-feira em Sumaré traz o registro de mais três mortes da doença no município. Ainda, 24 novos casos também foram registrados, totalizando 1167 casos positivos, sendo que 899 já estão curados.

Do total de casos confirmados, 167 estão em isolamento domiciliar e 28 estão internados. A região do centro da cidade continua com a maior concentração de casos, seguido pela região do Matão, Maria Antonio, Área Cura, Nova Veneza e Picerno.