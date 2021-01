Sumaré registra queda nos índices de criminalidade

Sumaré continua registrando queda nos índices criminais. O Município voltou a contabilizar uma redução de furtos e roubos de veículos ano passado em comparação com o mesmo período de 2019. De acordo com a SSP (Secretaria Estadual de Segurança Pública), foram registradas 591 ocorrências no ano de 2020 contra 833 em 2019, o equivalente a 37,6%. Também houve redução de furtos e roubos diversos (pessoas, casas e comércios) – 2.252 ocorrências ano passado contra 3.139 no ano anterior, ou seja, foi apurada uma diminuição de 28,2%. Roubos de carga tiveram queda de -46%, com o registro de 32 ocorrências ano passado contra 60 no ano anterior. Lesão corporal dolosa também diminuiu: 666 ocorrências em 2020 contra 741 em 2019 (-10%). Felizmente, latrocínio (roubo seguido de morte), a cidade não registra ocorrência pelo segundo ano consecutivo.

Para o prefeito Luiz Dalben, os números são resultantes de uma Guarda Municipal mais atuante e fortalecida, além do trabalho integrado junto às polícias Militar e Civil. “Essa queda nos índices de criminalidade é resultado de um trabalho integrado da nossa Guarda junto às outras forças de segurança do nosso Município. Seguimos realizando várias operações, entre elas, a Pancadão e Bar Legal, que fiscalizam aglomerações, denúncias e outras práticas ilícitas. A intensificação destas operações, sem dúvida, vem auxiliando bastante na segurança da nossa população. Além disso, as câmeras de videomonitoramento – em locais estratégicos da cidade – também auxiliam e ajudam a inibir a ação de criminosos ”, destacou o Chefe do Executivo sumareense.

Estes dados importantíssimos mostram que Sumaré está cada vez mais segura e que todos os esforços que vêm sendo realizados pela Administração Municipal, em conjunto com a Polícia Militar e Polícia Civil, estão surtindo resultados positivos a favor da população. Segundo a Comandante da Guarda Municipal, Simone Nery, o trabalho continua para reduzir ainda mais os números. “Nossa Guarda Municipal está à disposição da população 24 horas por dia, patrulhando por toda a cidade, fiscalizando também crimes ambientais. Nosso objetivo é aproximar cada vez mais os patrulheiros da comunidade, criando uma relação de confiança – o que também contribui para a queda dos delitos”, comentou.

Sumaré conta com vários pontos de câmeras de monitoramento inteligente, que fazem a leitura de todos os veículos que transitam pelas principais vias do Município, armazenando em um sistema em tempo real na central de Guarda Municipal. Em caso de roubo ou furto de veículos o cidadão pode acionar a corporação pelos telefones 156 e 3873.2656.