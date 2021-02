Sumaré registrou, nesta segunda-feira, mais uma morte decorrente do coronavírus. Trata-se de uma mulher de 69 anos, com comorbidades, que estava internada na UPA Macarenko. Com o novo registro, a cidade agora soma 339 óbitos da doença.

Além do óbito, 41 novos casos também foram registrados nas últimas 24h.

VACINADOS. A cidade já vacinou 7845 pessoas na primeira dose e dessas, 519 já receberam a segunda dose do imunizante.