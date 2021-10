Sumaré reestrutura agendamento do Ambulatório de Especialidades

Visando sempre à humanização na saúde, a Prefeitura de Sumaré reestruturou o modo de agendamento de consultas de retorno no Ambulatório de Especialidades Dr. Ernesto Fóffano Neto. Foi implantada a Central de Atendimento, que funcionará de segunda a sexta-feira, das 7 às 17 horas. Por meio dos telefones 3399.6007/ 3399.6014/ 3399.6024 os munícipes entrarão em contato com a unidade, deixando o nome para realizar o cadastro, sem precisar sair de casa. A Central entrará em contato relizando a triagem e agendando a consulta ou procedimento.

Durante a pandemia, muitos munícipes não agendaram ou compareçam às consultas e também alguns procedimentos foram momentaneamente paralisados, o que gerou uma demanda reprimida no sistema. Com esse novo formato piloto, a Prefeitura vai agilizar o atendimento e trazer mais conforto aos moradores, que não vão precisar sair de casa para realizar o cadastro e terão o mês todo para fazer o procedimento.

“Seguindo a orientação do prefeito Luiz Dalben, estamos realizando alterações na logística de agendamento e implantando o projeto piloto da Central de Atendimento, que estará disponível o mês todo para que as pessoas realizem o cadastro e possamos entrar em contato para ja agendar a consulta. Será durante a triagem realizada via telefone que vamos orientar esses moradores e encaminhar para os médicos e agendar as consultas, diminuindo o número de consultas perdidas. Ademais, os munícipes já vão sair do Ambulatório com a consulta de retorno marcada, não precisando voltar na unidade para fazer esse agendamento. Com a reestruturação, a população pode agendar suas consultas com mais conforto e agilidade, sem precisar sair de casa”, explicou a gestora do Ambulatório, Paula Natália Muneratti.

“O prefeito Luiz Dalben tem nos cobrado para que, cada vez mais, ofertemos uma saúde humanizada, digna e de excelência. Por mês, o Ambulatório de Especialidades atende mais de 6 mil pessoas que passam por consultas. Pensando em facilitar a vida da população, reestruturamos o sistema e estamos qualificando o modo de agedamento no Ambulatório de Especialidades. A população não precisará sair de casa e poderá realizar o cadastro por telefone ao longo do mês, não mais em apenas dois dias. Isso gera a otimização do serviço e mais agilidade no atendimento”, disse o secretário de Saúde, Rafael Virginelli.

“Saúde sempre foi prioridade em Sumaré e, desde 2017, tenho cobrado o secretário de Saúde e toda a equipe para a oferta de uma saúde humanizada e de qualidade, sempre visando facilitar e agilizar o atendimento e a vida da população. Durante a pandema muitas pessoas ficaram com medo de ir ao médico e de agendar suas consultas. Agora, essa demanda reprimida está crescendo e precisamos ofertar mecanismos para zerar a fila. Para isso, realizamos mutirões pré-agendados aos sábados no Ambulatório e ampliamos a oferta de vagas. Essa reestruturação no sitema de agendamento irá agilizar o agendamento e o comparecimento às consultas, além de gerar mais segurança para a população, que precisará comparecer na unidade apenas na data da consulta. Nosso trabalho continua no sentido de tornar a saúde pública de Sumaré uma referência”, disse o prefeito Luiz Dalben.

O Ambulatório de Especialidades fica na Avenida Três M, nº 50, centro.