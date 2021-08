Sumaré bate recorde diário de vacinação contra o coronavírus

Sumaré tem um novo recorde de vacinação diária contra o coronavírus. Na última terça-feira (10), quando o município ampliou a imunização para os moradores a partir de 18 anos de idade, foram aplicadas quase 7,5 mil doses em um único dia. A cidade também ultrapassou o total de 230 mil doses até o momento desde o início da campanha, de acordo com último balanço da secretaria de Saúde da Prefeitura de Sumaré. Cerca de 60% de toda a população adulta – estimada em 280 mil habitantes pelo IBGE – já tomou pelo menos a primeira dose do imunizante.

A campanha segue na cidade para a primeira e a segunda dose (de acordo com a data especificada no comprovante de vacina), de acordo com o Plano Estadual de Imunização. A vacinação acontece de segunda a sexta-feira, entre 9h e 16h, em sete pontos descentralizados (confira abaixo*). Havendo disponibilidade de doses, às quintas-feiras a vacinação poderá ocorrer no Centro Esportivo com horário estendido até às 20 horas.

“Agradecemos a toda a equipe da Saúde pelo trabalho exemplar, comprometimento e carinho com a população sumareense. Resultados como este nos enchem de esperança! Com fé em Deus, em breve, vamos vencer essa pandemia!”, disse o prefeito Luiz Dalben.

Até o dia 10 de julho, Sumaré havia aplicado 231.075 doses da vacina contra o coronavírus: 169.735 (1ª dose), 53.125 (2ª dose) e 8.245 (dose única).

*Locais de Vacinação:

1. Centro Esportivo “Vereador José Pereira” – Rua Sebastião Raposeiro Júnior, nº 261, Vila Yolanda Costa e Silva;

2. EM Martha Smolli Domingues – Rua Eucaliptos, nº 181, Jardim Basilicata;

3. EE Ângelo Campo Dall’orto – Avenida São Paulo, nº 466, Jardim Nova Veneza (entrada pela Rua Ceará);

4. Igreja Batista do Bom Retiro – Rua Lysi de Lara Lopes Diniz, nº 380;

5. EM Profª Flora Ferreira Gomes – Rua Alipio Cassiano Dutra, nº 545, Ângelo Tomazin;

6. EM Alfredo Castro Donaire – Rua São Timóteo, nº 121, Parque General Osório;

7. Clube Recreativo – Avenida Rebouças, 863, Centro.