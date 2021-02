Sumaré recebe novo lote de vacinas contra a Covid-19

A Secretaria Municipal de Saúde de Sumaré informa que o Município recebeu uma nova remessa de vacinas contra a Covid-19 para dar continuidade à campanha de vacinação da primeira dose em idosos com 80 anos ou mais, em conformidade com o Plano Estadual de Imunização. Dessa vez, são 1.700 doses do imunizante Oxford/Astrazeneca.

“A partir de segunda-feira (1º de março) segue a vacinação, nos dias úteis, das 9h às 16 horas. Lembrando que devem se dirigir aos postos de imunização os idosos com 80 anos ou mais, que é o público atual da campanha, para aplicação da primeira dose. É necessário apresentar documento original com foto e comprovante de residência”, orientou o secretário de Saúde de Sumaré, Rafael Virginelli.

Para a imunização, a Prefeitura de Sumaré mantém ativos sete locais de vacinação, atendendo a todas as regiões da cidade. Confira:

CCTI (Centro de Convivência da Terceira Idade): Avenida Brasil, nº 1.111, Jardim Nova Veneza;

REGIÃO CENTRAL: Centro Esportivo “Vereador José Pereira” – Rua Sebastião Raposeiro Júnior, nº 261, Vila Yolanda Costa e Silva;

PICERNO: EM Profª Neusa de Souza Campos – Rua das Rosas, nº 320, Parque Rosa e Silva;

NOVA VENEZA: EE Ângelo Campo Dall'orto – Avenida São Paulo, nº 466, Jardim Nova Veneza (entrada pela Rua Ceará);

ÁREA CURA: EM Anália Oliveira Nascimento – Rua Maria Conceição da Rocha Ferraz, nº 565, Jardim Bom Retiro;

MARIA ANTONIA: EE Maria de Lourdes Martins – Rua Osvaldo Vacari, nº 777, Jardim Maria Antonia;

MATÃO: EM Jardim Lúcia – Avenida Emílio Bosco, nº 965, Jardim Lúcia.

“É muito importante dar continuidade à vacinação dos nossos idosos porque eles são público bastante vulnerável às complicações da doença. Seguimos as recomendações do Plano Estadual de Imunização e pedimos aos demais grupos que aguardem a sua vez, mantendo as medidas de prevenção que são essenciais nesse momento, como uso de máscara, higienização constante das mãos e o distanciamento social. Seguimos juntos contra o Coronavírus!”, disse o prefeito Luiz Dalben.

Com a nova remessa de imunizantes dessa semana, Sumaré já recebeu um total de 11.620 doses de vacina contra a Covid-19. Dessas 8.940 são destinadas para a primeira aplicação e 2.680 são para a segunda dose.

Em toda a cidade, foram vacinadas até o momento 8.034 pessoas com a primeira dose, entre idosos (a partir de 80 anos), idosos em instituições de longa permanência, maiores de 18 anos com deficiência em residência inclusiva e trabalhadores da Saúde. A segunda dose foi aplicada em 2.153 pessoas sendo que, desse total, 2.037 são profissionais da área da Saúde.

Pré-cadastro

Visando agilizar o atendimento à população, a Secretaria Municipal de Saúde orienta as pessoas que fazem parte dos grupos prioritários da campanha de vacinação contra a Covid-19 (ou pessoa responsável pelo idoso a ser vacinado) a realizar um pré-cadastro no portal VacinaJá – Programa de Imunização do Governo de São Paulo.

O endereço eletrônico é https://www.vacinaja.sp.gov.br/ para preenchimento de informações como documentos pessoais e contato. Esse cadastro inicial servirá para registro de dados, mesmo assim, os documentos obrigatórios deverão ser apresentados no momento da vacinação.