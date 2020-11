Sumaré recebe equipe técnica da Rumo

Sumaré recebeu nesta quinta-feira, dia 5 de novembro, a visita da equipe de Relações Governamentais da Rumo Malha Paulista, para apresentação dos projetos de construção de três viadutos sobre linha férrea na cidade. O deputado estadual Dirceu Dalben (PL), que foi um dos protagonistas no processo de renovação antecipada da concessão da Malha Ferroviária Paulista à Rumo, participou do encontro.

Sumaré será beneficiada com três novos viadutos, sendo dois na região central da cidade e outro na região do Picerno. Os dispositivos serão construídos pela própria Rumo, que também ampliará o transporte de cargas em todo o estado.

Pelo cronograma apresentado, nos próximos dias, a equipe técnica da concessionária voltará à cidade para início dos trabalhos de topografia e sondagens de solo. As etapas seguintes serão a realização do projeto executivo dos viadutos, contratação e execução da obra. Dalben aproveitou a oportunidade para solicitar à empresa que a contratação de mão-de-obra seja local, gerando também mais emprego à população sumareense. A previsão é de que os viadutos comecem a ser entregues até 2023.

“Este é um marco histórico para Sumaré! Esses viadutos são esperados há anos pela população. Viadutos que vão integrar a cidade, ligando o Centro aos bairros, e que vão garantir um salto em mobilidade urbana. É mais um sonho que está se tornando realidade, é Sumaré nos trilhos do desenvolvimento! Agradecemos à Rumo pela visita e por estar sempre aberta ao diálogo, buscando entender as necessidades locais. Colocamos nosso mandato novamente à disposição para contribuir com o andamento destas melhorias, que vão ocorrer não só em Sumaré, mas em diversos outros municípios da Região Metropolitana de Campinas e do nosso estado que também são cortados pela linha férrea”, disse o deputado estadual Dirceu Dalben.

Participaram da reunião e vistoria nos prováveis pontos das obras os representantes da Rumo: Bruno Rabello Madalena, Marcelo Rodrigues e Rodrigo Verardino.