Sumaré recebe doação de 800 cestas básicas de SP

Sumaré recebeu na última semana a doação de 800 cestas básicas do Fundo Social de Solidariedade de São Paulo (FUSSESP). As unidades foram entregues ao Funssol de Sumaré e serão destinadas às famílias em situação de vulnerabilidade social durante esse período de pandemia do coronavírus. Serão beneficiados os moradores que passaram por avaliação social pelas equipes da Secretaria de Inclusão Social e estão cadastradas nos CRASs (Centros de Referência em Assistência Social).

“Agradecemos muito ao Fundo Social de Solidariedade de São Paulo e ao nosso deputado estadual Dirceu Dalben, que intermediou essa doação ao município. Essas cestas chegaram em bom momento, ajudando-nos a atender 800 famílias que estão passando por um momento muito difícil nessa pandemia”, destacou a presidente do órgão local, Mara Dalben.

“O alimento não pode faltar na mesa dessas pessoas e, para quem mais precisa, toda doação é bem-vinda. Por isso, as campanhas municipais de arrecadação de alimentos não perecíveis, promovidas pelo Fundo Social de Sumaré, continuam no município”, ressaltou ‘dona Mara’.

A Campanha Solidária do Bem, promovida pelo Fundo Social de Solidariedade de Sumaré, recebe doações via sistema drive-thru, na sede do Funssol, de segunda a sexta-feira, entre 8 e 17 horas. O endereço é Rua Dom Barreto, 1.377, Centro de Sumaré.

Em cada região da cidade, os moradores também podem entregar os alimentos nas escolas municipais participantes da campanha, de segunda a sexta-feira, das 9h às 15h:

• Picerno: EM Neusa de Souza Campos;

• Matão: EM Alfredo Castro Donaire;

• Nova Veneza: EM Antonietta Cia Viel;

• Centro: EM Reino da Garotada;

• Bandeirantes: EM Parque Bandeirantes II;

• Maria Antônia: EM Maria Antônia.

E aqueles que vão receber a vacina contra a Covid-19 e puderem colaborar com a campanha, basta levar a doação até o posto de entrega nas salas de vacinação. Mas só devem se dirigir a esses locais as pessoas que fazem parte dos grupos prioritários na campanha de imunização.

“Agradeço, em nome de toda a população sumareense, ao Governo de São Paulo, ao deputado estadual Dirceu Dalben, ao nosso Fundo Social de Solidariedade de Sumaré, tão atuante em prol das famílias em situação de vulnerabilidade em nosso município, e a toda a nossa população que sempre se mostrou tão solidária”, disse o prefeito Luiz Dalben.

“Apesar desse momento difícil que todos estamos passando, o sumareense está conosco nessa grande corrente do bem, ajudando quem mais precisa. Muito obrigada em nome das famílias que são beneficiadas por esse grande gesto de solidariedade e amor ao próximo”, completou.