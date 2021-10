Sumaré recebe carreta de mamografia “Mulheres de Peito”

Dando continuidade à programação do Outubro Rosa, Sumaré receberá na próxima semana a carreta do programa estadual “Mulheres de Peito”, que oferece exames de mamografia gratuitamente e sem necessidade de pedido médico ou agendamento à mulheres a partir de 35 anos. A carreta estará estacionada na Pista de Skate de Nova Veneza, na Avenida da Amizade, de 3 a 13 de outubro. De segunda a sexta, o horário é das 8 às 17 horas. Aos sábados, será das 8 às 12 horas.

Serão distribuídas 50 senhas diárias durante a semana e 25 senhas aos sábados. Mulheres de 35 a 49 anos e acima de 70 anos devem apresentar solicitação médica, RG e cartão SUS. Mulheres de 50 a 69 anos precisam apresentar RG e cartão SUS.

“Intensificamos neste mês as ações de prevenção e combate ao câncer de mama e consicentização da saúde feminina. Ofertamos mais de 3 mil exames de mamografia e realizamos atividades de orientação nas unidades de saúde e CRASs (Centro de Referência em Assistência Social) e a carreta de mamografia é mais uma ação que visa conscientizar nossas mulheres e facilitar e agilizar o acesso aos exames e cuidados. A prevenção começa pela informação, pela conscientização, e este é o trabalho que desenvolvemos ao longo do ano. Nossa campanha vem fazer um alerta às mulheres de que muitos problemas de saúde podem ser evitados se houver prevenção. Temos o comprometimento e respeito com o ser humano, com a vida”, explicou a presidente do Fundo Social, Mara Dalben.

Caso sejam detectadas alterações no exame ou suspeita de câncer, a paciente será encaminhada para uma unidade de referência do Estado para fazer exames complementares, acompanhamento ou tratamento, conforme as particularidades de cada caso.

Para contribuir com a agilidade e qualidade do diagnóstico, além do mamógrafo, cada carreta possui conversor de imagens analógicas em digitais, impressoras, antenas de satélite, computadores, mobiliários e sanitários. Há equipe multidisciplinar composta por técnicos em radiologia, profissionais de enfermagem e funcionários administrativos.

Neste mês, sob coordenação do Fundo Social de Solidariedade, as ações de prevenção e conscientização da saúde da mulher foram intensificadas. Foram ofertadas 3.100 mamografias para as mulheres (com agendamentos até dezembro), além de promovidas atividades nas feiras livres da cidade, por meio da Base de Excelência da Mulher Itinerante, e nas unidades de saúde. E o Dia D da Saúde da Mulher ofereceu mil exames pré-agendados de papanicolau nas unidades de saúde.

A Melhor Idade também foi beneficiada com vídeoaulas explicativas e de prevenção. Ações internas nas unidades de saúde e nos CRASs (Centros de Referência em Assistência Social), voltadas para os referenciados, foram desenvolvidas com todos os cuidados necessários, focando a orientação e consicentização. A Base de Excelência da Mulher Itinerante percorreu as feiras livres da cidade e com um ponto do shopping Park City Sumaré, com ações de orientação, auriculoterapia, avaliação de saúde bucal, ofertas de senhas para agendamento de mamografia, além de atendimento jurídico gratuito, em parceria com a OAB Sumaré.

“Visando sempre a humanização na saúde, o atendimento adequado e com respeito à população, nosso compromisso é trabalhar com a prevenção e, por isso, Sumaré não poderia ficar de fora desta mobilização. Nos últimos anos ofertamos mais de 26 mil mamografias, salvando vidas. Neste mês, mais 3.100 exames foram disponibilizados, oferecendo diagnósticos precoces e cntribuindo para os cuidados e tratamentos. E a carreta do programa “Mulheres de Peito” é mais uma ação que busca ofertar cuidados e agilizar o atendimento. Agradecemos o Governo do Estado pela parceria e o deputado Dirceu Dalben, que intermediou o recebimento da carreta na cidade. A prevenção é o melhor caminho para uma vida saudável e com qualidade”, disse o prefeito Luiz Dalben.